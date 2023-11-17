خطة نادي الزمالك لحل أزمة القيد

وأثيرت عاصفة من الجدل بعد تصريحات أحمد سالم، المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك، الذي أكد أن مجلس الإدارة استقر على استمرار معتمد جمال المدير الفني للفريق حتى نهاية الموسم الجاري، ولا يوجد أي تفكير، حاليًا، في التعاقد مع مدرب أجنبي بشكل نهائي، أو حتى التعاقد مع لاعبين جدد بعد المستوى الجيد الذي ظهر عليه الفريق في مباراة بيراميدز.

ورد مصدر داخل مجلس إدارة نادي الزمالك على هذه التصريحات مؤكدًا أنها لا أساس لها من الصحة.

وقال المصدر، في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز": "باق ما يقرب من شهر ونصف الشهر على فترة انتقالات يناير، ونعمل حاليًا على رفع العقوبة الموقعة بعدم قيد أي صفقات".

وأضاف: "بدلا من دفع الغرامة حاليًا، أمامنا شهر ونصف الشهر ندفع في الأمور العاجلة، وسنؤجل دفع الغرامات لدى الفيفا، خاصة وأن هناك مؤشرات إيجابية من جانب نادي سبورتنغ لشبونة في إمكانية قبول التقسيط، فلماذا ندفع المبلغ كاملا بدلا من تقسيطه".

وتابع: "فور الانتهاء من صيغة اتفاق قانوني مُلزم مع سبورتنغ لشبونة، سيتم دفع الغرامة بالتقسيط، بدلا من دفعها مرة واحدة بما يشكل إرهاقًا لخزينة النادي، وسنعلن ذلك أمام الجميع".

وبسؤاله عن التدعيمات سواء بلاعبين جدد أو مدرب أجنبي قال: "بالفعل مجلس الإدارة بدأ في تشكيل فرقة إسكاوتنج، وهي المسؤولة عن ترشيح اللاعبين المزمع انضمامهم للفريق، ومن ثم يبدأ مجلس الإدارة في التفاوض معهم والعمل على تدعيم الفريق".

وعن المدرب الأجنبي الجديد قال: "لن نتعجل في أمرنا ونتعاقد مع مدرب لمجرد أنه أجنبي.. الموسم ما زال طويلا وندرس أكثر من سيرة ذاتية لنتعاقد مع مدرب يليق بحجم نادي الزمالك".

واختتم: "نعلم أن هناك شائعات وحروبًا ضد مجلس إدارة الفريق، ولكن أطالب الجماهير بعدم الإنصات لها وترك المجلس يعمل بهدوء لإنجاز التدعيمات".