مفاجأة.. ترتيب الدوري الإسباني بدون تدخل الـVAR

كشف تقرير إخباري إسباني أن ترتيب الدوري الإسباني الممتاز سيشهد بالتأكيد عديد التغييرات في أعلى الجدول في حال عدم اعتماد الحالات التي تدخلت فيها تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR).

وحتى الجولة 29 من مسابقة "الليغا"، يحتل ريال مدريد الصدارة برصيد 72 نقطة متقدما بثماني نقاط على ملاحقة المباشر برشلونة و10 نقاط على جيرونا، الحصان الأسود للدوري هذا الموسم.

وكشف التقرير أن الفريق الملكي سيظل متصدرا للدوري حتى بعدم احتساب اللقطات التي تدخلت فيها تقنية "الفار" (VAR)، لكنه في هذه الحالة سيتقاسم الصدارة مع برشلونة برصيد 67 نقطة.