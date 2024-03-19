مفاجأة.. ترتيب الدوري الإسباني بدون تدخل الـVAR
كشف تقرير إخباري إسباني أن ترتيب الدوري الإسباني الممتاز سيشهد بالتأكيد عديد التغييرات في أعلى الجدول في حال عدم اعتماد الحالات التي تدخلت فيها تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR).
وحتى الجولة 29 من مسابقة "الليغا"، يحتل ريال مدريد الصدارة برصيد 72 نقطة متقدما بثماني نقاط على ملاحقة المباشر برشلونة و10 نقاط على جيرونا، الحصان الأسود للدوري هذا الموسم.
وكشف التقرير أن الفريق الملكي سيظل متصدرا للدوري حتى بعدم احتساب اللقطات التي تدخلت فيها تقنية "الفار" (VAR)، لكنه في هذه الحالة سيتقاسم الصدارة مع برشلونة برصيد 67 نقطة.
ووفقا لترتيب الليغا دون الأخطاء التي عاد فيها الحكام لغرفة الـ VAR، يحتل نادي جيرونا المركز الثالث برصيد 60 نقطة في حين يأتي أتلتيك بيلباو رابعا برصيد 58 نقطة، أما أتلتيكو مدريد فيحتل المركز الخامس برصيد 54 نقطة في حال عدم احتساب حالات العودة لتقنية الفيديو المساعد.
وشهدت منافسات الدوري الإسباني عديد الحالات التحكيمية المثيرة للجدل والتي استوجبت تدخل تقنية حكم الفيديو المساعد.