لاعب موناكو يخفي شعار دعم المثليين على قميصه (صور)
اعتذر نادي موناكو الفرنسي، عن قيام لاعبه المالي محمد كامارا، بتغطية شارة مؤيّدة لمجتمع المثليين خلال مباراة فريقه موناكو ونانت في الدوري الفرنسي لكرة القدم، والتي أقيمت يوم الأحد الماضي.
وقام اللاعب المالي، بتغطية شارة الحملة بشريط أبيض خلال مباراة فريقه الأخيرة في الموسم أمام نادي نانت، الأحد الماضي، حيث فاز فريقه بأربعة أهداف، كان له منها هدف وحيد من ركلة جزاء.
واختار كامارا عدم دعم حملة الدوري الفرنسي ضد رهاب المثلية، من خلال إلصاق أشرطة على شعار موضوع على قميصه وعدم الوقوف مع فريقه خلال التقاط صورة جماعية وراء لافتة داعمة لـ"مجتمع الميم".
وقال نادي موناكو في بيان رسمي: "هذا موضوع حسّاس على كل المستويات، لأنه علينا أيضًا احترام جميع الديانات. لكن كمنظّمة، نحن حزينون جدًا بشأن هذه الحادثة، وأردنا إيضاح عدم تأييدنا لذلك".
وقدّم نادي موناكو اعتذاره إزاء هذه الحادثة، متطرّقًا إلى إمكانية توجيه عقوبات "داخلية" ضد اللاعب.
وقال تياغو سكورو المدير العام لنادي موناكو: "قام مو والبالغ من العمر 24 عامًا بهذا التصرف لأسباب دينية".
يذكر أن رابطة الدوري الفرنسي، قررت مثول محمد كامارا، أمام لجنة استماع، في الثلاثين من مايو، بسبب هذا التصرف.
وقالت رابطة الدوري الفرنسي في بيان رسمي: "قرّرت لجنة الانضباط استدعاء اللاعب محمد كامارا إلى الجلسة المقبلة والتي ستنعقد في 30 مايو 2024".
وسجّل كامارا لموناكو خلال المباراة التي فاز فيها فريق الإمارة برباعية نظيفة، في المرحلة الـ 34 الأخيرة من الدوري الفرنسي الذي أحرز موناكو لقب وصافته.