لاعب موناكو يخفي شعار دعم المثليين على قميصه (صور)

وقام اللاعب المالي، بتغطية شارة الحملة بشريط أبيض خلال مباراة فريقه الأخيرة في الموسم أمام نادي نانت، الأحد الماضي، حيث فاز فريقه بأربعة أهداف، كان له منها هدف وحيد من ركلة جزاء.

واختار كامارا عدم دعم حملة الدوري الفرنسي ضد رهاب المثلية، من خلال إلصاق أشرطة على شعار موضوع على قميصه وعدم الوقوف مع فريقه خلال التقاط صورة جماعية وراء لافتة داعمة لـ"مجتمع الميم".