مشاجرة وفوضى عارمة في مباراة موناكو وفنربخشة بكرة السلة (فيديو)
المباراة انتهت متقاربة بنتيجة 62/65
كانت نهاية المباراة الرابعة بين موناكو وفنربخشة مسرحًا لشجار كبير بين مشجعي ولاعبي الفريقين، أمس الجمعة.
وفي مباراة متقاربة بنتيجة 62/65، انتهت بمشاجرة قوية وفوضى عارمة؛ فقد وقف المشجعون ودخلوا الملعب وهم يصرخون، وشوهد أحد مشجعي فنربخشه وهو يرمي كرة السلة نحو أحد اللاعبين.
وأصبحت المشاجرة أكبر مع انضمام المزيد من المشجعين ولاعبي موناكو إليها.
وحاول طاقم موناكو، بقيادة المدرب الرئيسي ساسا أوبرادوفيتش، وأفراد الأمن، فض المواجهة، ونجحوا في البداية، لكن التوترات استمرت في الاشتعال.
واعتذر ساروناس جاسيكيفيسيوس، مدرب فنربخشه، عن الحادث خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب المباراة مباشرة.
وقال جاسيكيفيسيوس: "أعتذر لموناكو والدوري الأوروبي عن الحادث الأخير هناك، هذا ليس فنربخشه، هذا ليس نحن".