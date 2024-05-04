مشاجرة وفوضى عارمة في مباراة موناكو وفنربخشة بكرة السلة (فيديو)

كانت نهاية المباراة الرابعة بين موناكو وفنربخشة مسرحًا لشجار كبير بين مشجعي ولاعبي الفريقين، أمس الجمعة.

وفي مباراة متقاربة بنتيجة 62/65، انتهت بمشاجرة قوية وفوضى عارمة؛ فقد وقف المشجعون ودخلوا الملعب وهم يصرخون، وشوهد أحد مشجعي فنربخشه وهو يرمي كرة السلة نحو أحد اللاعبين.

وأصبحت المشاجرة أكبر مع انضمام المزيد من المشجعين ولاعبي موناكو إليها.