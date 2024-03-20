فورمولا 1: فرستابن يتطلع لمعادلة "رقمه" في أستراليا رغم خلافات رد بول

وفي حين لا يبدو أداء السائق الهولندي متأثرا بهذه الأمور، فإن يوس فرستابن والد السائق قال بعد سباق جائزة البحرين الكبرى إن الفريق معرض لخطر التمزق إذا ظل هورنر في منصبه.

وأثارت تلك التصريحات مخاوف بشأن احتمالية رحيل فرستابن عن الفريق بداية من موسم 2025، لكن بطل العالم ثلاث مرات والذي يمتد عقده مع رد بول حتى 2028 قال إن الأمور يجب أن تصبح "جنونية للغاية" حتى يحدث ذلك.

ويتصدر فرستابن الترتيب العام بفارق 15 نقطة عن بيريز، و23 نقطة عن شارل لوكلير سائق فيراري، مما يزيد احتمالية انتهاء بطولتي السائقين والصانعين بنفس ترتيب الموسم الماضي.

ومع استمرار تفوق سيارة رد بول (آر.بي.20) على السيارات المنافسة، فإن التركيز ينصب حاليا على هوية الفريق الذي سيكون "الأفضل بين البقية".

وأنهى لوكلير السباق في جدة مبتعدا بفارق 18 ثانية عن فرستابن، ويسعى فيراري جاهدا إلى تقليص الفجوة على حلبة ألبرت بارك حيث فاز سائق رد بول بسباق فوضوي مليء بالحوادث وثلاثة أعلام حمراء العام الماضي.

وبعدما قدم السائق البريطاني الاحتياطي أوليفر بيرمان أداء رائعا في السعودية حيث أنهى السباق في المركز السابع بعد أن حل بديلا لكارلوس ساينز، من المتوقع عودة الإسباني إلى مكانه الطبيعي الأسبوع القادم بعد جراحة لاستئصال الزائدة الدودية.

ولم يتمكن فريق مرسيدس، الذي قد يكون وجهة فرستابن الأقرب في 2025 كبديل للبريطاني لويس هاميلتون الذي سينتقل إلى فيراري، من تقديم الأداء الذي قد يثير إعجاب البطل الهولندي.

وأنهى هاميلتون سباق جدة في المركز التاسع وأبدى أسفه إزاء حالة السيارة في آخر ثلاث سنوات، قائلا إنها تحتاج لتغييرات كبيرة.