"فورمولا 1".. ماكس فرستابن يتوج بجائزة السعودية الكبرى

فاز الهولندي ماكس فرستابن سائق رد بول وبطل العالم ثلاث مرات بجائزة السعودية الكبرى، ثاني محطات بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات هذا الموسم متفوقا على المكسيكي سيرجيو بيريز زميله في الفريق، الذي واصل هيمنته على البطولة بعد فوزه بأول مركزين في سباق البحرين الافتتاحي.

وحل بيريز، بطل سباق العام الماضي، في المركز الثاني بفارق 13.643 ثانية خلف فرستابن، بينما جاء شارل لوكلير سائق فيراري في المركز الثالث بعدما انطلق من الصف الأول.

وجاء شارل لوكلير سائق فيراري في المركز الثالث بعدما انطلق من الصف الأول.