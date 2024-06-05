نجم ريال مدريد مرشح للفوز بالكرة الذهبية الأفريقية

كشفت تقارير إخبارية إسبانية أن نجم ريال مدريد، إبراهيم دياز، الذي انضم حديثا لمنتخب المغرب وخاض معه في أواخر مارس الماضي أولى مبارياته الدولية، سيكون أبرز المرشحين للفوز بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب أفريقي للعام 2023.

ورشحت صحيفة "ماركا" الإسبانية المقربة من الفريق الملكي، دياز، (25 عاما) ليكون صاحب الكرة الذهبية الأفريقية وذلك بعد أقل من أسبوع من تتويجه مع ريال مدريد بلقب دوري أبطال أوروبا، بعد أن كان أحرز في مايو الماضي لقب الدوري الإسباني محققا ثنائية تاريخية.

وقبل الفوز بدوري أبطال أوروبا، في إنجاز قاري هو الخامس عشر للريال والأول للنجم المغربي المولود في مدينة مالقا الإسبانية، أحرز دياز لقب السوبر الإسباني في بداية العام 2024، قبل أن يصبح أحد علامات النجاح والتألق في كتيبة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي.

وقالت ماركا إن "إبراهيم دياز لديه ما يكفي من الإنجازات ليكون أبرز المنافسين على الفوز بالكرة الذهبية الأفريقية.