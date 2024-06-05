نجم ريال مدريد مرشح للفوز بالكرة الذهبية الأفريقية
كشفت تقارير إخبارية إسبانية أن نجم ريال مدريد، إبراهيم دياز، الذي انضم حديثا لمنتخب المغرب وخاض معه في أواخر مارس الماضي أولى مبارياته الدولية، سيكون أبرز المرشحين للفوز بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب أفريقي للعام 2023.
ورشحت صحيفة "ماركا" الإسبانية المقربة من الفريق الملكي، دياز، (25 عاما) ليكون صاحب الكرة الذهبية الأفريقية وذلك بعد أقل من أسبوع من تتويجه مع ريال مدريد بلقب دوري أبطال أوروبا، بعد أن كان أحرز في مايو الماضي لقب الدوري الإسباني محققا ثنائية تاريخية.
وقبل الفوز بدوري أبطال أوروبا، في إنجاز قاري هو الخامس عشر للريال والأول للنجم المغربي المولود في مدينة مالقا الإسبانية، أحرز دياز لقب السوبر الإسباني في بداية العام 2024، قبل أن يصبح أحد علامات النجاح والتألق في كتيبة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي.
وقالت ماركا إن "إبراهيم دياز لديه ما يكفي من الإنجازات ليكون أبرز المنافسين على الفوز بالكرة الذهبية الأفريقية.
وقالت "ماركا" إن إبراهيم دياز، الذي أسهم في إنجازات الريال خلال موسم 2023 ـ 2024 لديه فرصة كبيرة ليصبح أول لاعب من ريال مدريد يفوز بالكرة الذهبية التي يمنحها الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)”.
وسيتم منح جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في القارة السمراء في نهاية العام، وتعد ثلاثية ريال مدريد (كأس السوبر الإسباني والدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا) والظهور مع المنتخب المغربي نقاط قوة ترجح كفة اللاعب المغربي على نجوم آخرين في مقدمتهم محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول، وعظيم الله لقمان مهاجم نيجيريا وأتالانتا الإيطالي.
وخاض إبراهيم دياز 45 مباراة مع ريال مدريد هذا الموسم، سجل خلالها 12 هدفا وصنع 9 أهداف.
أما مع منتخب المغرب فسيخوض لاعب الوسط يوم الجمعة، مباراته الرسمية الأولى مع أسود الأطلس ضد زامبيا في إطار تصفيات كأس العالم 2026، وذلك بعد أن كان في أواخر مارس شارك لأول مرة مع المغرب في مباراة ودية أمام أنغولا بعد منافسة مع الاتحاد الإسباني الذي سعى لضمه لمنتخب لاروخا.