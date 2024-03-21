المغرب يريد "مهمة إضافية" من إبراهيم دياز

أثارت تصريحات رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم فوزي لقجع حول رغبة بلاده في ضم نجم ريال مدريد إبراهيم دياز للمنتخب الأولمبي لأسود الأطلس في الألعاب الأولمبية الجدل من جديد حول موقف الفريق الملكي من مشاركة لاعبيه مع منتخبات بلدانهم في الأولمبياد.

وفي تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية، قال فوزي لقجع، إن بلاده تأمل في الاستفادة من خدمات إبراهيم دياز رفقة المنتخب المغربي لأقل من 23 سنة، المقبل على المشاركة الصيف القادم في أولمبياد باريس 2024.

وأوضح لقجع أن المشروع الرياضي للمغرب بعد ضم دياز رسميا يتضمن مشاركته في الألعاب الأولمبية، قائلا: "نعم، نريده أن يشارك معنا في الألعاب الأولمبية".

وينتظر أن تفجر رغبة الاتحاد المغربي بضم الوافد الجديد على أسود الأطلس لقائمة الأولمبياد، أزمة جديدة في ريال مدريد، الذي كان أكد مؤخرا بأنه سيمنع لاعبيه من المشاركة في الألعاب الأولمبية، على غرار الثلاثي الفرنسي تشواميني وجيرلان ميندي وكامافينغا، باعتبار أن موعد الأولمبياد يتزامن مع تحضيرات الفريق لموسم 2024 ـ 2025.

يشار إلى أن قرعة مسابقة كرة القدم للألعاب الأولمبية 2024، التي سحبت أمس الأربعاء، أوقعت المنتخب الأولمبي المغربي في المجموعة الثانية مع الأرجنتين وأوكرانيا والمنتخب صاحب المركز الثالث في التصفيات المؤهلة عن قارة آسيا.