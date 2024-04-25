سر زيارة "عالم أحياء وأكسجين" منزل رونالدو في الرياض (فيديو)

كشف عالم الأحياء البشري والأكسجين غاري بريكا سر زيارة منزل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم النصر في الرياض.

وكتب غاري بريكا عبر حسابه في "إنستغرام": "لقد أخذتني رحلتي إلى بعض الأماكن الأكثر روعة في العالم، مثل السعودية والإمارات، وعبر مسارات العديد من البشر المذهلين".

وأضاف: "لكن الأيام القليلة الأخيرة من هذه الرحلة كانت مميزة ومتواضعة بشكل لا يمكن وصفه، أيام لن أنساها أبدًا".

وتابع بريكا: "يبدو أن العالم يتحدث حول موضوع الرعاية الذاتية والتحسين الحيوي وطول العمر، تستيقظ الإنسانية على فكرة أننا قادرون على تغيير وتيرة واتجاه الشيخوخة".

وأتم: "ربما الماعز "الأفضل" الذي يجسد كريستيانو رونالدو، يشاركني هو وعائلته في الانبهار بقدرة الجسم البشري المذهلة على شفاء نفسه وإصلاحه وأدائه ووظيفته وازدهاره وفي نهاية المطاف تحدي عملية الشيخوخة البيولوجية".