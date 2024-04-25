سر زيارة "عالم أحياء وأكسجين" منزل رونالدو في الرياض (فيديو)
كشف عالم الأحياء البشري والأكسجين غاري بريكا سر زيارة منزل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم النصر في الرياض.
وكتب غاري بريكا عبر حسابه في "إنستغرام": "لقد أخذتني رحلتي إلى بعض الأماكن الأكثر روعة في العالم، مثل السعودية والإمارات، وعبر مسارات العديد من البشر المذهلين".
وأضاف: "لكن الأيام القليلة الأخيرة من هذه الرحلة كانت مميزة ومتواضعة بشكل لا يمكن وصفه، أيام لن أنساها أبدًا".
وتابع بريكا: "يبدو أن العالم يتحدث حول موضوع الرعاية الذاتية والتحسين الحيوي وطول العمر، تستيقظ الإنسانية على فكرة أننا قادرون على تغيير وتيرة واتجاه الشيخوخة".
وأتم: "ربما الماعز "الأفضل" الذي يجسد كريستيانو رونالدو، يشاركني هو وعائلته في الانبهار بقدرة الجسم البشري المذهلة على شفاء نفسه وإصلاحه وأدائه ووظيفته وازدهاره وفي نهاية المطاف تحدي عملية الشيخوخة البيولوجية".
وواصل عالم الأحياء: "كريستيانو وعائلته الجميلة.. الزوجة والأطفال والدائرة الداخلية جميعهم يتشاركون هذا الفضول وكان شرفًا لي أن ألتقي بهم وأقضي يومًا معهم عميقًا في المناقشة والعلوم حول طول عمر الإنسان".
وأردف: "إنه أمر ملهم للغاية أن أرى أمثلة حية للانضباط والاختراق البيولوجي والتغذية والعلم تثبت المستحيل، ويشرفني أن أكون جزءًا صغيرًا من هذه الرحلة".
ورغم أن رونالدو سيبلغ من العمر 40 عاما في فبراير الماضي إلا أنه لا يزال يلعب على مستوى عالٍ.
وانضم رونالدو للنصر في يناير 2023 ومنذ ذلك الحين سجل للفريق السعودي 50 هدفا وصنع 14 في 56 مباراة.
ويتصدر رونالدو حاليا ترتيب هدافي الدوري السعودي وسجل 29 هدفا ويتقدم بسبعة أهداف عن مطارده ألكسندر ميتروفيتش مهاجم الهلال.