الدوري الإنجليزي: رفض مقترح وولفرهامبتون بإلغاء الـ(VAR)

الأندية الإنجليزية رفضت المقترح، من خلال اجتماعها السنوي مع رابطة البريميرليغ، مساء اليوم الخميس.

وتتمتع أندية الدوري الإنجليزي الممتاز بحق دستوري في اقتراح تغييرات في القواعد، لكن أي اقتراح يتطلب أغلبية الثلثين (14 من أصل 20 ناديًا) لتمريره.

وفشل نادي وولفرهامبتون في التوصل إلى تلك النسبة، ليفشل المقترح الذي تقدم به.

وتم استخدام تقنية الفيديو في الدوري الإنجليزي الممتاز منذ عام 2019.

وأدرج وولفرهامبتون في طلبه بإلغاء تلك التقنية، مجموعة من التداعيات، بما في ذلك التأثير على احتفالات الأهداف، والارتباك داخل الملاعب بسبب عمليات التفتيش المطولة، وضعف التواصل وتضاؤل مساءلة المسؤولين على أرض الملعب.