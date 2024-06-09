مفاجأة كبيرة بشأن عينة المنشطات الخاصة برمضان صبحي (فيديو)
كشف الدكتور حازم خميس، رئيس المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات، عن آخر تطورات أزمة رمضان صبحي، نجم بيراميدز؛ إذ ستعقد له جلسة استماع في ظل إيقافه بسبب شبهة تعاطيه المنشطات في مباراة بالكونفيدرالية الأفريقية.
وقال خميس، في تصريحات تلفزيونية: "اللاعب سيقدم دفوعه في جلسة الاستماع، وقد أُخذت عينة منه في أغسطس الماضي، واتضح أنها غير آدمية وهذا ما جاء لنا من معمل برشلونة، وطلبنا تفسيرا لهذه العينة.. وليس هناك أي تأخير في الإجراءات".
وأضاف: "يجب أن يقدم رمضان صبحي دفوعا قوية لإقناع اللجنة، ولا يوجد وقت محدد لاتخاذ قرار بعد تقديم الدفوع، ومن الممكن عقد جلسة استماع أخرى".
وتابع: "أتعاطف مع كل اللاعبين المصريين، فما بالك بنجم شاب مثل رمضان صبحي.. زوجتي فوجئت بإيقافه، وقالت لي إنه لاعب صغير السن، وتتمنى أن يكون بريئًا".
وأشار: "رمضان صبحي أرسل مذكرة بتفسير سبب مشكلة العينة، وهو كان من حقه أن يطلب العينة B لكنه لم يطلب ذلك".
وأتم: "رمضان صبحي وممثلوه قدموا مذكرات كثيرة جدًا، وسيتم دراستها وقد يتم التمديد للجنة استماع أخرى مثل أي هيئة قضائية".
وكانت لجنة المنشطات المصرية النادو، أعلنت قرارا بإيقاف رمضان صبحي لاعب نادي بيراميدز لأجل غير مسمى، وذلك لحين التحقيق معه، فيما يخص الأزمة المنسوبة إليه بوجود عينة فاسدة خاصة باللاعب، تم أخذها منه خلال الفترة الماضية.
ومع بيراميدز شارك رمضان في 124 مباراة، سجل خلالها 33 هدفاً، وصنع 23 أخرى.