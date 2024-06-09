مفاجأة كبيرة بشأن عينة المنشطات الخاصة برمضان صبحي (فيديو)

كشف الدكتور حازم خميس، رئيس المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات، عن آخر تطورات أزمة رمضان صبحي، نجم بيراميدز؛ إذ ستعقد له جلسة استماع في ظل إيقافه بسبب شبهة تعاطيه المنشطات في مباراة بالكونفيدرالية الأفريقية.

وقال خميس، في تصريحات تلفزيونية: "اللاعب سيقدم دفوعه في جلسة الاستماع، وقد أُخذت عينة منه في أغسطس الماضي، واتضح أنها غير آدمية وهذا ما جاء لنا من معمل برشلونة، وطلبنا تفسيرا لهذه العينة.. وليس هناك أي تأخير في الإجراءات".

وأضاف: "يجب أن يقدم رمضان صبحي دفوعا قوية لإقناع اللجنة، ولا يوجد وقت محدد لاتخاذ قرار بعد تقديم الدفوع، ومن الممكن عقد جلسة استماع أخرى".