آرسنال يحلم بكسر عقدة ملعب الاتحاد أمام مانشستر سيتي
بدا أرسنال في موقف ضعيف كمنافس على لقب الدوري الإنجليزي عندما تلقى خسارة ثقيلة بنتيجة 1/4 على ملعب الاتحاد معقل مانشستر سيتي قبل عام تقريبا، لكن فريق المدرب الإسباني ميكل أرتيتا يتوجه يوم الأحد المقبل للملعب ذاته كمنافس حقيقي يتمتع بالزخم.
وقبل عشر مباريات على نهاية الموسم، يتصدر آرسنال سباق الثلاثي على اللقب بعد فوزه بثماني مباريات متتالية، وسجل عددا كبيرا من الأهداف خلال هذه المباريات، ويتمتع بثقة كبيرة.
ومع الاقتراب من أسبوع يبدو حاسما ويضم جولتين، يملك آرسنال 64 نقطة، وهو نفس رصيد ليفربول الذي يتأخر عنه بفارق الأهداف.
ويملك مانشستر سيتي 63 نقطة، وهذه المرة الأولى منذ 2014 التي تفصل فيها نقطة واحدة بين أصحاب المراكز الثلاثة الأولى، بعد 28 جولة.
يشار إلى أن آخر فوز لآرسنال على مانشستر سيتي على ملعب الاتحاد في الدوري الإنجليزي يعود إلى يناير 2015.
ويمكن لليفربول أن يصعد للقمة عندما يستضيف برايتون، يوم الأحد، قبل مباراة مانشستر سيتي وآرسنال.
ويُعد المزاج السائد في معسكر آرسنال بعيدًا كل البعد عن الفترة التي سبقت رحلة الموسم الماضي إلى ملعب الاتحاد، عندما وصلوا في حالة من الذعر بعد ظهور صعوبات في مواصلة الأداء بقوة.
وخسر آرسنال 1/4، ومنذ تلك اللحظة أصبح لقب الدوري الإنجليزي الثالث على التوالي لمانشستر سيتي أمرا روتينيا فقط.
ولم يخسر مانشستر سيتي في الدوري منذ السادس من ديسمبر الماضي، لكنه تعادل مرتين في آخر خمس مباريات، أبرزها 1/1 في ليفربول قبل أيام، وهي نتيجة سمحت لآرسنال بالبقاء في الصدارة على حساب منافسيه على اللقب.
مخاوف من الإصابة
كان مانشستر سيتي بقيادة المدرب بيب غوارديولا محظوظا بعض الشيء للخروج من أنفيلد بنقطة، كما أصيب العديد من اللاعبين الأساسيين بإصابات مثيرة للقلق بينما يستعدون لمواجهة آرسنال، وهي آخر مواجهة مباشرة بين الأندية الثلاثة المنافسة على اللقب.
وأصيب المدافعان كايل ووكر وجون ستونز خلال مشاركتهما مع منتخب إنجلترا، وأدت إصابة لاعب الوسط كيفن دي بروين في أعلى الفخذ إلى استبعاده من تشكيلة بلجيكا لمواجهة إنجلترا.
وخرج المدافع مانويل أكانجي أيضا من تشكيلة سويسرا؛ ما يعني أن غوارديولا يعاني من بعض الصداع قبل مباراة غير مسموح بخسارتها.
وقال لي ديكسون، مدافع آرسنال السابق، إن الألعاب الذهنية التكتيكية بين غوارديولا ومساعده السابق أرتيتا يمكن أن تحدد نتيجة مباراة الأحد.
وقال ديكسون لموقع "بيتفيكتور": "قد ينظر أرتيتا إلى فريقه ويعتقد أنهم تطوروا وأصبحوا أفضل مما كانوا عليه العام الماضي حتى يتمكن من الأداء بقوة".
وأضاف: "سيشاهد أداء العام الماضي عندما خسروا 1/4 وسيعيد التفكير في خطة لعبه".
ويجب أن يكون ليفربول في الصدارة قبل بدء مباراة مانشستر سيتي وآرسنال، رغم أن الفريق سيتعامل بحذر مع برايتون الذي أثبت قدرته على انتزاع النقاط من الفرق الكبيرة.