آرسنال يحلم بكسر عقدة ملعب الاتحاد أمام مانشستر سيتي

بدا أرسنال في موقف ضعيف كمنافس على لقب الدوري الإنجليزي عندما تلقى خسارة ثقيلة بنتيجة 1/4 على ملعب الاتحاد معقل مانشستر سيتي قبل عام تقريبا، لكن فريق المدرب الإسباني ميكل أرتيتا يتوجه يوم الأحد المقبل للملعب ذاته كمنافس حقيقي يتمتع بالزخم.

وقبل عشر مباريات على نهاية الموسم، يتصدر آرسنال سباق الثلاثي على اللقب بعد فوزه بثماني مباريات متتالية، وسجل عددا كبيرا من الأهداف خلال هذه المباريات، ويتمتع بثقة كبيرة.

ومع الاقتراب من أسبوع يبدو حاسما ويضم جولتين، يملك آرسنال 64 نقطة، وهو نفس رصيد ليفربول الذي يتأخر عنه بفارق الأهداف.

ويملك مانشستر سيتي 63 نقطة، وهذه المرة الأولى منذ 2014 التي تفصل فيها نقطة واحدة بين أصحاب المراكز الثلاثة الأولى، بعد 28 جولة.

يشار إلى أن آخر فوز لآرسنال على مانشستر سيتي على ملعب الاتحاد في الدوري الإنجليزي يعود إلى يناير 2015.

ويمكن لليفربول أن يصعد للقمة عندما يستضيف برايتون، يوم الأحد، قبل مباراة مانشستر سيتي وآرسنال.