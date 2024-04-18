عضو مجلس إدارة الزمالك يشن هجوما ناريا على شوبير (صورة)
شن أحمد سليمان، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، هجوما مدويا على أحمد شوبير الإعلامي بقنوات أون تايم سبورتس ولاعب الأهلي المصري السابق.
وتسببت استضافة أحمد شوبير، للحكم السابق توفيق السيد، بعد مباراة الزمالك والأهلي، وتحليله لهدف الفريق الأبيض الثاني، في حالة غضب كبيرة.
وأجمع المحللون على صحة هدف الزمالك الثاني في مرمى الأهلي، بمن في ذلك محلل قناة الأهلي ناصر عباس، غير أن توفيق السيد الذي استضافه أحمد شوبير يرى، أن هدف سيف الدين الجزيري غير صحيح، بسبب وجود مخالفة على اللاعب التونسي قبلها.
وحقق الزمالك الفوز في المباراة المؤجلة من الجولة العاشرة في الدوري المصري 2/1.
وكتب سليمان عبر فيسبوك :" ازاي عايزين تبقوا أوصياء على نادي الزمالك وأنتم أصلا مغرضين ؟! هو مين يعرف يجاوب ع الاسئله دي؟".
وتابع :"ايه مصلحة الاعلامي اللي رايح يجيب محلل علشان يقول ضربة الجزاء مش صحيحة رغم ان الدنيا كلها قالت صحيحة ؟ … تبارك للزمالك والا تشكك في فوز؟!".
وواصل :"وايه مصلحة الاعلامي اللي راح يشكك في هدف الزمالك الثاني؟".
وأردف :"وايه مصلحة الاعلامي اللي كل همه في الحياة يبروز ابنه بس حتى لو على حساب الزمالك؟".
وأتم :"ارحموووونا واتقوا ربنا في كل كلمة بتقولوها ،الزمالك كبير، بجماهيره العظيمة ومحدش هيقدر يخدعهم، عاش الزمالك رغم أنف الكارهين".
ويلعب مصطفى شوبير في الأهلي المصري، وهو نجل الإعلامي أحمد شوبير لاعب الأهلي ومنتخب مصر السابق أيضا.