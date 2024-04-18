عضو مجلس إدارة الزمالك يشن هجوما ناريا على شوبير (صورة)

شن أحمد سليمان، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، هجوما مدويا على أحمد شوبير الإعلامي بقنوات أون تايم سبورتس ولاعب الأهلي المصري السابق.

وتسببت استضافة أحمد شوبير، للحكم السابق توفيق السيد، بعد مباراة الزمالك والأهلي، وتحليله لهدف الفريق الأبيض الثاني، في حالة غضب كبيرة.

وأجمع المحللون على صحة هدف الزمالك الثاني في مرمى الأهلي، بمن في ذلك محلل قناة الأهلي ناصر عباس، غير أن توفيق السيد الذي استضافه أحمد شوبير يرى، أن هدف سيف الدين الجزيري غير صحيح، بسبب وجود مخالفة على اللاعب التونسي قبلها.