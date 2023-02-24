الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة القادسية ضد الكويت في الدوري الكويتي

أوراق الكويت

يأمل الكويت الخروج من لقاء القمة ضد القادسية وهو متسلح بحصد النقاط الثلاث لتعزيز الصدارة.

وتخطى الكويت عقبة كاظمة في الجولة الماضية بالدوري بعد سلسلة من النتائج المتذبذبة ولكن الكويت لم يعرف طعم الخسارة بالدوري منذ خسارته الوحيدة على يد الجهراء في الجولة الأولى يوم 26 أغسطس الماضي.

ويعتمد المدرب علي عاشور على تشكيلته التي تضم حارس المرمى عبدالرحمن كميل، وأمامه الرباعي فهد الهاجري وبلال العيفة وعلي حسين ومحمد فريح في خط الدفاع.

ويقود خط الوسط المهدي بن رحمة ومحمد مرهون وأحمد الظفيري، مع ثلاثي الهجوم عمرو عبدالفتاح وياسين العمري أو طه ياسين الخنيسي ويوسف ناصر.

وقال حسام عبدالعال، لاعب كاظمة الكويتي الأسبق لشبكة "إرم نيوز" إن مثل هذه المواجهات الكبرى تحتاج إلى التركيز الشديد من اللاعبين وتجنب الأخطاء الفردية التي تصنع الفارق.

وأضاف: "القادسية فريق مميز ولكنه متراجع في الترتيب ولقاء الكويت فرصة مهمة بالنسبة له من أجل تحسين ترتيبه، كما أن الكويت يحقق نتائج طيبة وفي صدارة الترتيب ويسعى لتعزيز تواجده على القمة".