الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة القادسية ضد الكويت في الدوري الكويتي
تقام مساء اليوم الجمعة مواجهة القمة بالدوري الكويتي بين القادسية وضيفه الكويت في افتتاح مثير للجولة الـ16 من البطولة.
وترصد شبكة "إرم نيوز" في التقرير التالي، أبرز ملامح مواجهة القادسية ضد الكويت في الدوري الكويتي، فإلى السطور القادمة:
الموعد والقنوات الناقلة
تقام المباراة على ملعب (محمد الحمد) الساعة 18:10 اليوم الجمعة بتوقيت الكويت.
وتنقل المباراة عبر قناة الكويت الرياضية بصوت المعلق إبراهيم الهشال وقناة الكأس 2 بصوت المعلق منير بكر.
ترتيب الفريقين
يحتل القادسية المركز الخامس برصيد 22 نقطة من 15 مباراة، وحقق الفريق 6 انتصارات و4 تعادلات و5 خسائر.
وسجل القادسية 22 هدفا واستقبل أيضا 22 هدفا، ويقود الفريق المدرب الصربي بوريس بونياك.
ويحتل الكويت الصدارة برصيد 30 نقطة، وحقق الفريق 8 انتصارات وتعادل 6 مرات وتلقى خسارة وحيدة.
وسجل الكويت 27 هدفا وهو صاحب أقوى هجوم بالتساوي مع العربي، كما أنه استقبل أيضا 17 هدفا وهو صاحب أقوى دفاع أيضا بالتساوي مع العربي ويقود الفريق المدرب البحريني علي عاشور.
وانتهت آخر مواجهة بين الفريقين يوم 27 نوفمبر الماضي بفوز القادسية بنتيجة 2-0 في بطولة الكأس، بينما انتهى لقاء الدور الأول للدوري بتعادل الفريقين بنتيجة 1-1.
أسلحة القادسية
يتطلع القادسية لتحقيق الفوز على الكويت لتحسين ترتيبه والدخول بقوة في سباق المنافسة على القمة.
وتحسنت نتائج الفريق في الفترة الأخيرة بعد الفوز على السالمية بنتيجة 1-0 وقبله الفوز على النصر بنتيجة 5-1.
واكتملت صفوف الفريق بعودة النجم المخضرم بدر المطوع من الإصابة وأيضا عبد الواحد سيسوكو.
ويعتمد المدرب الصربي بوريس بونياك على تشكيلة تضم حارس المرمى خالد الرشيدي، وأمامه الرباعي ياسر حمد وراشد الدوسري وخالد إبراهيم وعبد العزيز نصاري في خط الدفاع.
ويقود خط الوسط عبدالله العنزي وعبدالله الشمالي ومحمود المرضي، مع ثلاثي الهجوم بدر المطوع وعيد الرشيدي وبراهيما تانديا.
أوراق الكويت
يأمل الكويت الخروج من لقاء القمة ضد القادسية وهو متسلح بحصد النقاط الثلاث لتعزيز الصدارة.
وتخطى الكويت عقبة كاظمة في الجولة الماضية بالدوري بعد سلسلة من النتائج المتذبذبة ولكن الكويت لم يعرف طعم الخسارة بالدوري منذ خسارته الوحيدة على يد الجهراء في الجولة الأولى يوم 26 أغسطس الماضي.
ويعتمد المدرب علي عاشور على تشكيلته التي تضم حارس المرمى عبدالرحمن كميل، وأمامه الرباعي فهد الهاجري وبلال العيفة وعلي حسين ومحمد فريح في خط الدفاع.
ويقود خط الوسط المهدي بن رحمة ومحمد مرهون وأحمد الظفيري، مع ثلاثي الهجوم عمرو عبدالفتاح وياسين العمري أو طه ياسين الخنيسي ويوسف ناصر.
وقال حسام عبدالعال، لاعب كاظمة الكويتي الأسبق لشبكة "إرم نيوز" إن مثل هذه المواجهات الكبرى تحتاج إلى التركيز الشديد من اللاعبين وتجنب الأخطاء الفردية التي تصنع الفارق.
وأضاف: "القادسية فريق مميز ولكنه متراجع في الترتيب ولقاء الكويت فرصة مهمة بالنسبة له من أجل تحسين ترتيبه، كما أن الكويت يحقق نتائج طيبة وفي صدارة الترتيب ويسعى لتعزيز تواجده على القمة".