لمنع الاحتجاج عليه.. إغلاق الباب على حكم مباراة القادسية والسالمية خلال مراجعة تقنية الـVAR (فيديو)
شهدت مباراة القادسية والسالمية في الدوري الكويتي حدثًا غريبًا بعدما تم إغلاق الباب على سعود السمحان حكم المباراة في مكان تواجد جهاز تقنية إعادة الفيديو (VAR) اليوم الأحد.
ويظهر مقطع فيديو متداول على وسائل التواصل الاجتماعي الحكم سعود السمحان وهو يشاهد لقطة خلال التحام بين لاعبين من القادسية والسالمية في الجولة الـ15 من الدوري المحلي.
وعند مشاهدة الحكم للقطة المعنية في الدقيقة 90+5 أغلق شخص بابًا حديدًا على الحكم لمنع أي شخص من الاحتجاج ومحاولة التأثير على الحكم.
وتم تداول مقطع فيديو ثانٍ قيل إنه للاعبي نادي السالمية وهم يحاولون التهجم على الحكم بعد تسجيل هدف القادسية.
وسجل المالي إبراهيم تانديا هدفًا للقادسية في الدقيقة 90 ليمنح الفريق الفوز 1/0 على السالمية.
ويملك القادسية 22 نقطة من 15 مباراة في المركز الرابع مقابل 16 نقطة للسالمية في المركز الثامن.
ويتصدر الكويت جدول الترتيب، ويملك 30 نقطة من 15 مباراة، ويتقدم بـ8 نقاط عن العربي وكاظمة، ولعب كل منهما 14 مباراة.