لمنع الاحتجاج عليه.. إغلاق الباب على حكم مباراة القادسية والسالمية خلال مراجعة تقنية الـVAR (فيديو)

شهدت مباراة القادسية والسالمية في الدوري الكويتي حدثًا غريبًا بعدما تم إغلاق الباب على سعود السمحان حكم المباراة في مكان تواجد جهاز تقنية إعادة الفيديو (VAR) اليوم الأحد.

ويظهر مقطع فيديو متداول على وسائل التواصل الاجتماعي الحكم سعود السمحان وهو يشاهد لقطة خلال التحام بين لاعبين من القادسية والسالمية في الجولة الـ15 من الدوري المحلي.