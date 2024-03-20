توقعات بمشاركة ساينز سائق فيراري في سباق أستراليا بعد عودته من جراحة
قال فريق فيراري المنافس في بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات، إن سائقه كارلوس ساينز في طريقه للعودة للمنافسات في سباق جائزة أستراليا الكبرى، يوم الأحد، بعد تعافيه من جراحة لاستئصال الزائدة الدودية.
وانسحب ساينز، الذي احتل المركز الثالث في الجولة الافتتاحية للموسم في البحرين، وكان آخر سائق يتفوق على سائقي رد بول عندما فاز بسباق جائزة سنغافورة الكبرى العام الماضي، من جائزة السعودية الكبرى بعد تشخيص حالته الصحية.
وقال الفريق الإيطالي، اليوم الأربعاء، إن السائق الإسباني، الذي حل أوليفر بيرمان السائق الاحتياطي بدلًا منه في سباق السعودية، من المفترض أن يعود إلى مقعد القيادة في ألبرت بارك هذا الأسبوع.
وأضاف: "كارلوس موجود هنا في ملبورن منذ يومين وهو بخير".
وقال متحدث باسم الفريق: "نتوقع أن يقود السيارة".
وسيغادر ساينز فيراري في نهاية الموسم الحالي ليفسح المجال لانضمام بطل العالم سبع مرات البريطاني لويس هاميلتون سائق مرسيدس الحالي بدلًا منه.
وحظي البريطاني الشاب بيرمان بظهور أول خيالي مع فيراري في فورمولا 1.
وحل بيرمان، أصغر سائق مبتدئ في فيراري على الإطلاق بعمر 18 عامًا و305 أيام، في المركز السابع بجائزة السعودية الكبرى التي شارك فيها بديلًا لساينز.