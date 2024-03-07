تقييم لاعبو ريال مدريد بعد التعادل أمام لايبزيغ

ويمكن القول إن لايبزيغ كان الفريق الأفضل وأهدر العديد من الفرص الجيدة لكن ريال مدريد زاد من إيقاعه في الشوط الثاني وقام في النهاية بما يكفي لضمان التأهل للدور التالي على الرغم من إهدار منافسه للعديد من الفرص.

وفي سعيه للحصول على لقب دوري أبطال أوروبا للمرة 15، سجل ريال أول أهدافه عبر تسديدة فينيسيوس جونيور من هجمة مرتدة في الدقيقة 65.

لكن لايبزيغ سجل هدف التعادل بعدها بثلاث دقائق بضربة رأس من ويلي أوربان ليدفع المباراة نحو دقائق أخيرة متوترة تضمنت تسديدة ارتطمت بالعارضة من داني أولمو.