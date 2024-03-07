تقييم لاعبو ريال مدريد بعد التعادل أمام لايبزيغ
لعب ريال مدريد بالنار لكنه تمكن من الصمود في وجه هجوم رازن بال شبورت لايبزيغ لينتزع التعادل 1-1 في مباراة الإياب بدور 16 بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم ليبلغ دور الثمانية بفوزه 2-1 في مجموع المباراتين.
ويمكن القول إن لايبزيغ كان الفريق الأفضل وأهدر العديد من الفرص الجيدة لكن ريال مدريد زاد من إيقاعه في الشوط الثاني وقام في النهاية بما يكفي لضمان التأهل للدور التالي على الرغم من إهدار منافسه للعديد من الفرص.
وفي سعيه للحصول على لقب دوري أبطال أوروبا للمرة 15، سجل ريال أول أهدافه عبر تسديدة فينيسيوس جونيور من هجمة مرتدة في الدقيقة 65.
لكن لايبزيغ سجل هدف التعادل بعدها بثلاث دقائق بضربة رأس من ويلي أوربان ليدفع المباراة نحو دقائق أخيرة متوترة تضمنت تسديدة ارتطمت بالعارضة من داني أولمو.
وفيما يلي تقييم لاعبي ريال مدريد:
أندريه لونين – 7
داني كارفاخال – 6
روديغر - 6
ناتشو – 4
فيرلاند ميندي – 5
توني كروس – 8
تشواميني – 6
إدواردو كامافينغا – 3
فالفيردي — 7
فينيسيوس جونيور – 4
بيلينغهام – 4
البدلاء:
رودريجو — 7
لوكا مودريتش – 6
خوسيلو – لم يُختبر