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"تدخل خارجي" يحسم مستقبل زيزو مع الزمالك

نزل زيزو بديلًا

أعاد أحمد مصطفى زيزو، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، البريق لخط هجوم الفريق بعد عودته من إصابة في الكاحل.

ونزل زيزو بديلًا خلال مباراة مودرن فيوتشر مع الزمالك في ذهاب ربع نهائي الكونفدرالية الأفريقية ليسجدل هدفا ويصنع آخر ويقود الفريق لتحويل تأخره بهدف إلى فوز بهدفين.

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وبات الزمالك قريبًا من التأهل لنصف نهائي الكونفدرالية حيث سيستقبل مودرن فيوتشر في ستاد القاهرة الدولي وله أفضلية التقدم في مباراة الذهاب.

وحمل أداء زيزو الكبير، تساؤلات عديدة حول أهميته للفريق في ظل انتهاء عقده بنهاية الموسم القادم.

وحسب مصادر، فإن نادي الزمالك يملك خطة لتجديد عقد زيزو تتضمن أمورًا تخص النادي وأخرى خارجية لحسم الأمر دون استنزاف خزينة النادي والابتعاد عن سقف الرواتب بالفريق.

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وأكدت مصادر، أن عددًا من محبي نادي الزمالك من خارج مجلس الإدارة أكدوا استعدادهم للتدخل في ملف تجديد عقد زيزو مع اقتراب فتح الأمر مع اللاعب ووالده الذي يتفاوض باسمه.

ومن المنتظر أن تقود تلك التدخلات إلى التوصل لأرقام متقاربة في مسألة تجديد عقد اللاعب كما حدث مع زميله أحمد فتوح من قبل.

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