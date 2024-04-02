"تدخل خارجي" يحسم مستقبل زيزو مع الزمالك

أعاد أحمد مصطفى زيزو، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، البريق لخط هجوم الفريق بعد عودته من إصابة في الكاحل.

ونزل زيزو بديلًا خلال مباراة مودرن فيوتشر مع الزمالك في ذهاب ربع نهائي الكونفدرالية الأفريقية ليسجدل هدفا ويصنع آخر ويقود الفريق لتحويل تأخره بهدف إلى فوز بهدفين.