أغضب جمهور الزمالك.. سر ظهور زيزو مع كهربا وإمام عاشور (فيديو)
انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لأحمد مصطفى زيزو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك رفقة محمود عبدالمنعم كهربا وإمام عاشور لاعبي الأهلي.
وترك مقطع الفيديو جدلا واسعا خاصة في ظل العلاقة المتوترة بين ثنائي الأهلي وجمهور الزمالك.
ولعب كهربا وإمام عاشور للزمالك قبل الانتقال إلى الأهلي، كما يسود علاقتهما بجمهور الزمالك كثير من الشد والجذب.
وعلم "إرم نيوز" أن الفيديو المتداول يجمع كهربا، وإمام عاشور، وزيزو، ومجموعة من أصدقائهم في حفل سحور لصديق مشترك.
ويظهر الصديق المشترك وهو مصمم أزياء في مقطع فيديو مع إمام عاشور حيث يوجه الهاتف ناحية أحمد مصطفى زيزو ثم بدأ الثنائي في الضحك.
وأكدت مصادر أن الحفل أيضا حضره مجموعة كبيرة من لاعبي الأهلي والزمالك أبرزهم ياسر إبراهيم، ومروان عطية، ومحمد عواد، ومحمود علاء ومحمد صبحي وياسر إبراهيم.
وتسبب الفيديو في موجة جدل خاصة بعدما قام إمام عاشور بنشره عبر حسابه على إنستغرام عبر خاصية ستوري.
ويأمل مجلس إدارة نادي الزمالك في الحصول على توقيع أحمد مصطفى زيزو لعقد جديد خاصة في ظل انتهاء عقده الموسم القادم.
ويعد زيزو من أبرز عناصر فريق الكرة الأول بنادي الزمالك.