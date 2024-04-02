أغضب جمهور الزمالك.. سر ظهور زيزو مع كهربا وإمام عاشور (فيديو)

وعلم "إرم نيوز" أن الفيديو المتداول يجمع كهربا، وإمام عاشور، وزيزو، ومجموعة من أصدقائهم في حفل سحور لصديق مشترك.

ويظهر الصديق المشترك وهو مصمم أزياء في مقطع فيديو مع إمام عاشور حيث يوجه الهاتف ناحية أحمد مصطفى زيزو ثم بدأ الثنائي في الضحك.

وأكدت مصادر أن الحفل أيضا حضره مجموعة كبيرة من لاعبي الأهلي والزمالك أبرزهم ياسر إبراهيم، ومروان عطية، ومحمد عواد، ومحمود علاء ومحمد صبحي وياسر إبراهيم.