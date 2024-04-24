أول تعليق من مرتضى منصور بعد منعه من دخول الملعب

ورفضت إدارة مالية كفر الزيات، دخول مرتضى منصور، لملعب مباراة المنصورة ومالية كفر الزيات لمؤازرة الفريق الكروي الأول بنادي المنصورة في اللقاء المصيري أمام مالية كفر الزيات.

وجاء رفض دخول رئيس الزمالك الأسبق إلى ملعب المباراة لإقامتها دون جمهور، وإغلاقًا لباب المشاكل.

وانفعل مرتضى منصور، وقال في تصريحات للصحفيين والجماهير الموجودين أمام الملعب: "أنا بلغت مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الغربية بالواقع"".

وأضاف: أنا محدش يقدر يمنعني، ولو عايز أدخل هأدخل غصب عنكم".