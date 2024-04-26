هدية ثمينة للبرازيلي إيريك لاعب العين بعد هدفه في الهلال (فيديو)

وسجل إيريك هدفًا للعين في مرمى الهلال عند الدقيقة 12 من المباراة التي جرت على ملعب "المملكة أرينا" في إياب نصف النهائي، ليعادل النتيجة بعد أن سجل روبن نيفيز هدف التقدم للزعيم في الدقيقة الرابعة من ركلة جزاء.

لكن فرحة النجم البرازيلي بهدفه لم تستمر طويلًا، إذ خرج مصابًا بعد 6 دقائق فقط، ليدخل زميله سعيد جمعة بدلًا منه.

ولكن عقب المباراة تلقى إيريك هدية كانت عبارة عن "كعكة" بها رمز ضوئي "باركود" وعندما يتم مسحه ضوئيًا يظهر فيه هدفه في شباك الهلال.