هدية ثمينة للبرازيلي إيريك لاعب العين بعد هدفه في الهلال (فيديو)
تلقى البرازيلي إيريك جورجينس دو مينيزيس، محترف العين الإماراتي، هدية ثمينة؛ بعد نجاحه في قيادة فريقه إلى نهائي دوري أبطال آسيا عل حساب الهلال السعودي.
وسجل إيريك هدفًا للعين في مرمى الهلال عند الدقيقة 12 من المباراة التي جرت على ملعب "المملكة أرينا" في إياب نصف النهائي، ليعادل النتيجة بعد أن سجل روبن نيفيز هدف التقدم للزعيم في الدقيقة الرابعة من ركلة جزاء.
لكن فرحة النجم البرازيلي بهدفه لم تستمر طويلًا، إذ خرج مصابًا بعد 6 دقائق فقط، ليدخل زميله سعيد جمعة بدلًا منه.
ولكن عقب المباراة تلقى إيريك هدية كانت عبارة عن "كعكة" بها رمز ضوئي "باركود" وعندما يتم مسحه ضوئيًا يظهر فيه هدفه في شباك الهلال.
وتأهل العين الإماراتي لنهائي دوري أبطال آسيا رغم الخسارة 2-1 أمام مضيفه الهلال السعودي في إياب الدور قبل النهائي على ملعب المملكة أرينا في العاصمة السعودية الرياض ليتفوق 5-4 في مجموع المباراتين.
وتغلب العين 4-2 على الهلال في مباراة الذهاب ليوقف مسيرة انتصارات الفريق السعودي على مدار 34 مباراة متتالية بكافة المسابقات.
ويلتقي فريق المدرب هرنان كريسبو، في النهائي مع يوكوهاما مارينوس الياباني.