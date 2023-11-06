أزمة فتوح.. أول اختبار لـ"هدنة الأهلي والزمالك"

وتقول مصادر مقربة من اللاعب إن فتوح يرى أن علاقته بالزمالك انتهت بعد عرضه للبيع، وهو سبب غيابه عن التحقيق الذي تم اليوم بمعرفة الشؤون القانونية في النادي.

وينتهي عقد فتوح مع الزمالك بنهاية الموسم الجاري، ما يعني أحقيته في التوقيع لأي ناد من يناير المقبل على أن ينتقل له الصيف القادم.

ومنذ انتخاب مجلس إدارة الزمالك برئاسة حسين لبيب، حدثت هدنة بين الناديين بعد سنوات من الخلاف بين الأهلي والزمالك، في ظل رئاسة مرتضى منصور للأخير، إذ تصاعدت بين منصور ومحمود الخطيب رئيس الأهلي حتى وصلت ساحات القضاء.

وبادر مجلس إدارة الأهلي بإرسال برقية تهنئة لمجلس إدارة الزمالك، فيما رد الأخير بدعوة مجلس إدارة النادي الأحمر لزيارة مقره.

مستقبل فتوح

وبعد أزمته الأخيرة مع الزمالك، أعلن نادي زد خروجه من التفاوض مع فتوح كنوع من الاحترام للزمالك وجماهيره، حسب تصريحات سيف زاهر الإعلامي المصري وأحد مسؤولي النادي البارزين.

ووفقا لزاهر، فإن اللاعب كان لديه بالفعل اتفاق مع زد، رغم أنه لم يدخل بعد في الفترة التي يحق له فيها التفاوض مع أي ناد آخر، والتي تبدأ يناير القادم، ما قد يعرضه لعقوبات رفقة النادي الذي تفاوض معه.