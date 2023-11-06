أزمة فتوح.. أول اختبار لـ"هدنة الأهلي والزمالك"
تواجه الهدنة التي بدأت مؤخرا بين نادي الأهلي والزمالك المصريين اختبارا حقيقيا، مع تصاعد أزمة أحمد فتوح لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأبيض.
وغادر فتوح معسكر نادي الزمالك قبل ليلة مباراة الفريق مع زد بالدوري المصري، رفقة لاعبين آخرين هما محمد صبحي ومصطفى الزناري، ما دفع النادي لإحالتهم إلى التحقيق وعرضهم للبيع.
وحضر صبحي والزناري إلى التحقيق، اليوم الإثنين، فيما غاب فتوح الذي اكتفى بنشر بعض الوجوه الضاحكة عبر حسابه على إنستغرام، قبل حذفها إثر هجوم جماهيري عليه.
وتقول مصادر مقربة من اللاعب إن فتوح يرى أن علاقته بالزمالك انتهت بعد عرضه للبيع، وهو سبب غيابه عن التحقيق الذي تم اليوم بمعرفة الشؤون القانونية في النادي.
وينتهي عقد فتوح مع الزمالك بنهاية الموسم الجاري، ما يعني أحقيته في التوقيع لأي ناد من يناير المقبل على أن ينتقل له الصيف القادم.
ومنذ انتخاب مجلس إدارة الزمالك برئاسة حسين لبيب، حدثت هدنة بين الناديين بعد سنوات من الخلاف بين الأهلي والزمالك، في ظل رئاسة مرتضى منصور للأخير، إذ تصاعدت بين منصور ومحمود الخطيب رئيس الأهلي حتى وصلت ساحات القضاء.
وبادر مجلس إدارة الأهلي بإرسال برقية تهنئة لمجلس إدارة الزمالك، فيما رد الأخير بدعوة مجلس إدارة النادي الأحمر لزيارة مقره.
مستقبل فتوح
وبعد أزمته الأخيرة مع الزمالك، أعلن نادي زد خروجه من التفاوض مع فتوح كنوع من الاحترام للزمالك وجماهيره، حسب تصريحات سيف زاهر الإعلامي المصري وأحد مسؤولي النادي البارزين.
ووفقا لزاهر، فإن اللاعب كان لديه بالفعل اتفاق مع زد، رغم أنه لم يدخل بعد في الفترة التي يحق له فيها التفاوض مع أي ناد آخر، والتي تبدأ يناير القادم، ما قد يعرضه لعقوبات رفقة النادي الذي تفاوض معه.
موقف الأهلي
ولم يتضح موقف الأهلي بشكل رسمي من التفاوض مع فتوح، إذ سيكون خروج النادي من الصفقة بمثابة تأكيد على تحسن علاقة الناديين، والعكس قد يحدث حال تعاقد النادي مع اللاعب.
ووفقا لتقارير مصرية، فإن روي فيتوريا، مدرب منتخب مصر، قرر استبعاد اللاعب من معسكر الفراعنة القادم على خلفية تلك الأزمة.
وحسب قناة أون تايم سبورتس، فإن الأهلي لديه نية لتقديم عرض لفتوح بعد عرض الزمالك اللاعب للبيع، سواء بالتفاوض المباشر مع اللاعب أو من خلال ناد آخر، لمدة ستة أشهر، على أن ينتقل لبطل الدوري المصري الصيف القادم.
ولعب فتوح مع الزمالك 133 مباراة، سجل خلالها خمسة أهداف وصنع 12، فيما لعب مع منتخب مصر 24 مباراة صنع خلالها هدفا وسجل آخر.