الزمالك يقيل أوسوريو ويعرض أحمد فتوح للبيع
قرر مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، إقالة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو مدرب الفريق الأول لكرة القدم، بعد الخسارة الثانية على التوالي في الدوري المصري أمام زد.
وأصدر مجلس إدارة نادي الزمالك بيانًا رسميًا قال فيه: تم توجيه الشكر إلى أوسوريو ومساعده وكابتن مدحت عبد الهادي، وتعيين كابتن معتمد جمال مدربا عاما، وقائما بأعمال المدير الفني لحين إعادة تشكيل الجهاز.
وسيتولى معتمد جمال مسؤولية الإدارة الفنية للزمالك مؤقتًا، لحين الاستقرار على المدرب الأجنبي الجديد.
وسيعاون معتمد جمال كل من أحمد مجدي، ومحمد عبد المنصف مدرب حراس المرمى، فضلا عن استمرار عبد الواحد السيد مدير كرة، بعد الاستقرار على رحيل مدحت عبدالهادي أيضًا.
وسيقود معتمد جمال فريق الزمالك الأول لكرة القدم في مباراته المقبلة أمام بيراميدز في كأس مصر، ثم مباراة أبو سليم الليبي في افتتاح مشوار دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية الأفريقية.
عرض فتوح وصبحي والزناري للبيع
من جهة أخرى، قرر الزمالك عرض الثلاثي أحمد فتوح ومحمد صبحي ومصطفى الزناري للبيع في شهر يناير المقبل، بعد أزمتهم الأخيرة.
وقال نادي الزمالك في بيان رسمي: إعلاء للقيم والثوابت الرياضية التي تمثل فلسفة واستراتيجية ثابتة للنادي ولن يتحول عنها لأي سبب، وفي ضوء ما ثبت بمذكرة الكابتن عبد الواحد السيد مدير الكرة للفريق الأول أن اللاعبين أحمد فتوح، محمد صبحي، مصطفى الزناري، قد ارتكبوا مخالفات وتجاوزات تستوجب التعامل معهم بطريقة حاسمة. قرر المجلس إيقاف اللاعبين الثلاثة، وإحالتهم للتحقيق العاجل، وعرض نتيجة التحقيق على المجلس طبقا للوائح الفيفا.
ثانيًا: قرر مجلس الزمالك عرض أحمد فتوح ومحمد صبحي ومصطفى الزناري للبيع.
وتلقى الزمالك الهزيمة الثانية على التوالي في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، بخسارته 2-1 أمام ضيفه زد الصاعد حديثا للمسابقة، اليوم الجمعة.
وتجمد رصيد الزمالك بعد هذه الهزيمة عند 8 نقاط في المركز السادس بجدول الدوري المصري من 6 مباريات.
ويدرس مجلس إدارة الزمالك أكثر من سيرة ذاتية لمدربين أجانب، على رأسهم السويسري كريستيان غروس، الذي أبدى ترحيبًا مبدئيًا بالعودة إلى مصر مرة أخرى.
كما يفاوض الزمالك المدرب البرتغالي جوزيه بيسيرو، الذي تولى تدريب الأهلي سابقًا.