الزمالك يقيل أوسوريو ويعرض أحمد فتوح للبيع

وسيتولى معتمد جمال مسؤولية الإدارة الفنية للزمالك مؤقتًا، لحين الاستقرار على المدرب الأجنبي الجديد.

وسيعاون معتمد جمال كل من أحمد مجدي، ومحمد عبد المنصف مدرب حراس المرمى، فضلا عن استمرار عبد الواحد السيد مدير كرة، بعد الاستقرار على رحيل مدحت عبدالهادي أيضًا.

وسيقود معتمد جمال فريق الزمالك الأول لكرة القدم في مباراته المقبلة أمام بيراميدز في كأس مصر، ثم مباراة أبو سليم الليبي في افتتاح مشوار دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية الأفريقية.