متحدث الزمالك: هذا موقفنا من بيع فتوح للأهلي.. ومدرب الفريق الجديد سيكون كبيرًا جدًّا (فيديو)
كشف أحمد سالم، المتحدث الرسمي باسم مجلس إدارة نادي الزمالك، أسباب القرارات التي صدرت بعد اجتماع، يوم الأحد، بشأن إقالة المدير الفني خوان كارلوس أوسوريو، وعرض الثلاثي أحمد فتوح ومحمد صبحي ومصطفى الزناري للبيع.
وقال سالم في تصريحات تلفزيونية: "بالتأكيد مع تولي أي إدارة جديدة المسؤولية لا بد أن تعطي رسائل معينة، ورسالة أمس كانت قوية من جانب مجلس الإدارة، منذ اللحظة الأولى قرر عبد الواحد السيد استبعاد اللاعبين من المباراة، وقرار مجلس الإدارة جاء بعرضهم للبيع والتحقيق معهم لأنهم ما زالوا يرتبطون بعقود تعاقدية معنا ودور اللاعب احترام التعاقد وعدم تجاوزه".
وأضاف: "رسالة مجلس إدارة نادي الزمالك من قراراتها ضد ثلاثي الزمالك هو إعلاء للمبادئ ولن يسمح بأي تجاوز من أي لاعب في أي مرحلة فنية، وأن المبادئ أكبر من أي لاعب والموضوع حدث بمنتهى الشفافية".
وتابع: "المجلس لا يتخذ قرارات بناءً على طلب الجمهور، في أمور تكون معروفة للإدارة والتحقيق تتخذ على أساسها قرارات تبدو عنيفة للجماهير ولكنها قرارات عادلة أخذت حقها في الدراسة والتنفيذ".
وعن أحمد فتوح، أشار: "عرض فتوح للبيع ليس له علاقة بالمغالاة في طلباته المالية من أجل التجديد، ولكنه قرار تربوي بحت مليون في المائة".
وعن إمكانية بيع فتوح للأهلي، أشار سالم: "هو أمر متروك للإدارة ووقتها سيجتمع المجلس ويطرح الأمر للتصويت ويرى أفضل عرض وهل يمكن بيعه لأي ناد أو هناك محاذير لتركه لناد منافس يعطيه ميزة عنك، هي أمور كلها متروكة لوقتها".
واستطرد: "أما عن إقالة أوسوريو، فالزمالك حريص على ألا يدخل في أي مشاكل جديدة، وأي تعاقدات لنادي الزمالك سواء انتهاؤها أو عقدها ستتم وفق اتفاق ودي، المدرب القادم للزمالك سيكون كبيرًا جدًّا يليق باسم النادي، وخلال أيام، وبعدها سيتم تشكيل الجهاز المعاون من جديد".
وأتم: "إيقاف اللاعبين الثلاثة يعني التجميد، وفي انتظار نتيجة التحقيقات، وأريد أن أقول للجمهور، المطلوب دعمكم فقط للإدارة، مجلس الإدارة يكون عنده معلومات يصدر على أساسها قرارات، وكل المعطيات أمامهم وبالتأكيد لن يتخذوا قرارات ضد مصلحة النادي، والمبادئ أولًا".
وتعرض الزمالك لخسارة ثانية على التوالي في مسابقة الدوري أمام زد، ليحتل المركز السابع عقب مرور ست جولات برصيد 8 نقاط.
ويستعد الزمالك لمواجهة بيراميدز مساء الأربعاء المقبل، في نصف نهائي الموسم الماضي من كأس مصر، ليصعد المتأهل لمواجهة الأهلي في النهائي.
أما في الدوري فيلعب الزمالك مباراته المقبلة ضد مودرن فيوتشر يوم الـ30 من نوفمبر الجاري.