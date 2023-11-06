متحدث الزمالك: هذا موقفنا من بيع فتوح للأهلي.. ومدرب الفريق الجديد سيكون كبيرًا جدًّا (فيديو)

وقال سالم في تصريحات تلفزيونية: "بالتأكيد مع تولي أي إدارة جديدة المسؤولية لا بد أن تعطي رسائل معينة، ورسالة أمس كانت قوية من جانب مجلس الإدارة، منذ اللحظة الأولى قرر عبد الواحد السيد استبعاد اللاعبين من المباراة، وقرار مجلس الإدارة جاء بعرضهم للبيع والتحقيق معهم لأنهم ما زالوا يرتبطون بعقود تعاقدية معنا ودور اللاعب احترام التعاقد وعدم تجاوزه".

وأضاف: "رسالة مجلس إدارة نادي الزمالك من قراراتها ضد ثلاثي الزمالك هو إعلاء للمبادئ ولن يسمح بأي تجاوز من أي لاعب في أي مرحلة فنية، وأن المبادئ أكبر من أي لاعب والموضوع حدث بمنتهى الشفافية".

وتابع: "المجلس لا يتخذ قرارات بناءً على طلب الجمهور، في أمور تكون معروفة للإدارة والتحقيق تتخذ على أساسها قرارات تبدو عنيفة للجماهير ولكنها قرارات عادلة أخذت حقها في الدراسة والتنفيذ".

وعن أحمد فتوح، أشار: "عرض فتوح للبيع ليس له علاقة بالمغالاة في طلباته المالية من أجل التجديد، ولكنه قرار تربوي بحت مليون في المائة".