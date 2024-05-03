طلب جديد من تين هاغ لإدارة مانشستر يونايتد

وقال تين هاغ في تصريحات صحفية إن فريقه عليه القيام بالكثير من العمل في فترة الانتقالات الصيفية إذا ما أراد العودة إلى أفضل مستوياته.

ويحتل يونايتد المركز السادس في جدول الترتيب برصيد 54 نقطة، متأخرا بفارق 13 نقطة عن أستون فيلا الرابع وست نقاط عن توتنهام هوتسبير الخامس، مع تبقي أربع مباريات لفريق تن هاج حتى نهاية الموسم.

وأشار تين هاغ إلى أن يونايتد عانى من عدد مثير للقلق من الإصابات، لكنه سيظل بحاجة إلى لاعبين جدد بعد أن خيب التوقعات.

وقال تين هاغ للصحفيين قبل مواجهة كريستال بالاس صاحب المركز 14 يوم الاثنين المقبل في الدوري: "هناك دائما الكثير من العمل، اللجوء إلى فترة الانتقالات طبيعي، لكن الإصابات كان لها تأثير كبير.. نعرف أيضا أننا ما زلنا أقل من مستوى توقعات مانشستر يونايتد، لذا يتعين علينا اللحاق بالركب.

وأضاف: "أنا الآن في فترة الانتقالات الخامسة أثناء قيادة الفريق، قمنا بعمل جيد في فترتين وأخطأنا في فترتين، لذا يتعين علينا إجراء تحسينات جديدة على الفريق، لكن هناك قاعدة جيدة للغاية للانطلاق منها في هذا الفريق".