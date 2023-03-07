هل تعرض أشرف حكيمي لفخ في قضية الاغتصاب؟

كشفت تقارير صحفية أن أشرف حكيمي لاعب باريس سان جيرمان وقع في فخ تم نصبه له لاتهامه باغتصاب فتاة عمرها 24 عاما في منزله الأسبوع الماضي، وهي القضية التي يخضع بسببها للتحقيق حاليا.

وقال مكتب المدعي العام في باريس، يوم الجمعة الماضي، إن حكيمي يخضع لتحقيق جنائي في فرنسا بعد ادعاء مزعوم باتهامه بالاغتصاب.

ونفى الدولي المغربي بشدة هذا الادعاء وفقا لمحاميته، بينما وضع اللاعب تحت رقابة الشرطة ومُنع من الاتصال بالضحية.