هل تعرض أشرف حكيمي لفخ في قضية الاغتصاب؟
كشفت تقارير صحفية أن أشرف حكيمي لاعب باريس سان جيرمان وقع في فخ تم نصبه له لاتهامه باغتصاب فتاة عمرها 24 عاما في منزله الأسبوع الماضي، وهي القضية التي يخضع بسببها للتحقيق حاليا.
وقال مكتب المدعي العام في باريس، يوم الجمعة الماضي، إن حكيمي يخضع لتحقيق جنائي في فرنسا بعد ادعاء مزعوم باتهامه بالاغتصاب.
ونفى الدولي المغربي بشدة هذا الادعاء وفقا لمحاميته، بينما وضع اللاعب تحت رقابة الشرطة ومُنع من الاتصال بالضحية.
ولم يتحدث حكيمي علنًا بعد اتهامه بالاغتصاب، ومع ذلك، فقد تحدث مع أصدقائه وأخبرهم بانطباعاته عما حدث للشابة التي أقام معها هذه العلاقة.
ووفقًا للمعلومات التي قدمتها محطة "فييستا" الإسبانية، فإن أحد أفضل أصدقاء لاعب باريس سان جيرمان أتيحت له الفرصة لمشاركة انطباعاته مع اللاعب، الذي أكد له، وفقًا لبرنامج Telecinco في المحطة الإسبانية، أنهم "نصبوا فخا له".
وبالمثل، فإن الظهير الأيمن للنادي الباريسي، قبل انتشار الأنباء في جميع أنحاء العالم، كان سيخبر صديقه بالفعل أنه "شعر بالغش".
صمت حكيمي
في الوقت الحالي، يواصل حكيمي تدريباته مع باريس سان جيرمان استعدادا لمواجهة بايرن ميونخ يوم الأربعاء المقبل في إياب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا، مع التزام تام بالصمت، كما تفعل زوجته الممثلة هبة عبوك التي لم تصدر رأيها في الواقعة التي اتهم زوجها بارتكابها، رغم أنها حذفت جزءًا من الصور التي شاركاها معًا على مواقع التواصل الاجتماعي في لفتة مهمة للغاية لما تشعر به.
وفي هذه الأثناء، لا يزال اللاعب ينتظر تطوير التحقيق الذي فتحه مكتب المدعي العام في نانتير بالقرب من باريس، بعد أن ذهبت الضحية المزعومة إلى مركز شرطة ول-دو-مرن للكشف عن روايتها.
وعلى الرغم من أنها لم ترغب في تقديم شكوى أو الخضوع للفحوصات الطبية التي عُرضت عليها، فقد اعتبرت السلطات أن هناك مؤشرات يجب عليها دراسة الحالة.
ووفقًا للشابة البالغة من العمر 24 عامًا، كانت تتبادل الحديث مع حكيمي عبر "إنستغرام" في وقت مبكر من شهر يناير، وبعد رفض دعوتين منه لتناول العشاء والذهاب إلى ملهى ليلي في باريس، قررا أخيرًا اللقاء في ليلة 25 فبراير في منزله.
وكان اللاعب قد أرسل سيارة لتوصيلها للمنزل، وبمجرد وصولها إلى منزل اللاعب كان الأمر سيخرج عن نطاق السيطرة.
لكن فاني كولين محامية حكيمي قالت إنه "كان هادئا ومتاحا للعدالة"، وإن هذه "محاولة ابتزاز".
مباراة بايرن ميونخ
يأتي ذلك في الوقت الذي دخل فيه حكيمي تشكيلة باريس سان جيرمان للسفر في إياب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا أمام بايرن ميونخ يوم الأربعاء، على الرغم من اتهام اللاعب بالاغتصاب.
ولم يوضح النادي الباريسي ما إذا كان حكيمي سيبدأ المباراة رغم غيابه عن مباراة نانت في الدوري يوم السبت وظهر في المدرجات.
كما ظهر في حفل توزيع جوائز الاتحاد الدولي (الفيفا) للأفضل في نفس اليوم الذي تم الكشف فيه عن خضوعه للتحقيق.
وخسر باريس سان جيرمان على أرضه 0/1 في مباراة الذهاب، ويحتاج للفوز بفارق أكثر من هدف للتأهل إلى دور الثمانية للبطولة.