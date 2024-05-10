حقيقة تعيين الفيفا مسؤولين أجانب لتسيير الكرة التونسية.. خبير يوضّح
استبعد خبير متخصص في القانون الرياضي في تونس فرضية لجوء الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لتعيين مجلس تصريف أعمال أجنبي للإشراف على تسيير دواليب الكرة التونسية، بعد حالة الغموض التي تشهدها الساحة الكروية في البلاد؛ بسبب إلغاء انتخابات الاتحاد التونسي للعبة للمرة الثانية في ظرف شهرين.
وتعيش كرة القدم في تونس منذ النصف الثاني من أكتوبر الماضي شبه فراغ إداري، أعقب حادثة سجن رئيس الاتحاد وديع الجريء، بعد ثبوت اتهامه بالفساد الإداري والمالي، وارتكاب جرائم سوء تصرف وتدليس.
وفي يناير الماضي وبعد المشاركة المخيبة للآمال لمنتخب تونس في كأس أمم إفريقيا في كوت ديفوار، أعلن اتحاد الكرة في تونس استقالة عدد من أعضائه، داعيا إلى جلسة عامة انتخابية في مارس 2024 لانتخاب رئيس ومجلس إدارة جديدين للإشراف على كرة القدم في تونس.
وفي فبراير الماضي، تم الإعلان عن إلغاء الانتخابات لوجود إخلالات قانونية في ملفات بعض المرشحين لرئاسة الاتحاد، قبل أن يتكرر الأمر في الموعد الثاني الذي كان مقررا أن تُجرى فيه الانتخابات في 11 مايو الجاري للدوافع ذاتها، والمتمثلة في وجود إخلالات في ملفات الترشح لرئاسة الاتحاد.
وأنهت لجنة الاستئناف التابعة للجنة الانتخابات أحلام المرشحين الثلاثة للتنافس على الرئاسة، وهم: واصف جليل نائب رئيس الاتحاد سابقا ورئيس مجلس تصريف الأعمال حاليا، وزياد التلمساني اللاعب السابق للترجي التونسي ومنتخب نسور قرطاج، وجلال بن تقية المسؤول السابق في اتحاد الكرة، فيما لم يتم الإعلان عن موعد جديد؛ ما اعتبره ملاحظون سيرا نحو المجهول، قبل أن يطرح بعض المتابعين فرضية دخول الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا على الخط للإشراف بنفسه على الكرة في تونس، وتعيين مجلس تصريف أعمال مفوض من طرفه حتى الإعداد لموعد انتخابي ثالث.
وقال الخبير القانوني المتخصص في القانون الرياضي أنيس الباجي إنه من المستبعد أن يضع الفيفا تعيين مجلس تصريف أعمال لتولي رئاسة اتحاد الكرة في تونس خيارا أول، لعدة اعتبارات بحسب قوله، مرجحا فرضية أن يتم منح المكتب المؤقت الحالي مهلة أخيرة قبل اتخاذ قرار نهائي.
وقال أنيس الباجي، المسؤول السابق في نادي الملعب التونسي لـ"إرم نيوز": "الخيار الأول الوارد اتخاذه من قبل الفيفا هو تمديد عمل المجلس المؤقت الحالي لمدة 60 يوما، مع تسلم تقرير مفصل عن دوافع إلغاء الانتخابات في مناسبتين، مارس ومايو، فضلا عن تسلم تقرير يبين خارطة الطريق الحالية لتسيير الكرة التونسية، وتجنب حالة الفراغ الرياضي والإداري .
وتابع المتحدث أنه "بناء على التقارير الواردة من اتحاد الكرة، سيصدر الفيفا قراره إما بتمديد فترة عمل المجلس المؤقت أو تعيين لجنة استثنائية مفوضة من الفيفا، مشيرا إلى أن الفرضية الأخيرة لا تبدو واردة ."
يشار إلى أن المنتخب التونسي يخوض مبارتين أمام غينيا الاستوائية وناميبيا، في بداية يونيو المقبل، ضمن تصفيات مونديال 2026.