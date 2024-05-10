حقيقة تعيين الفيفا مسؤولين أجانب لتسيير الكرة التونسية.. خبير يوضّح

استبعد خبير متخصص في القانون الرياضي في تونس فرضية لجوء الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لتعيين مجلس تصريف أعمال أجنبي للإشراف على تسيير دواليب الكرة التونسية، بعد حالة الغموض التي تشهدها الساحة الكروية في البلاد؛ بسبب إلغاء انتخابات الاتحاد التونسي للعبة للمرة الثانية في ظرف شهرين.

وتعيش كرة القدم في تونس منذ النصف الثاني من أكتوبر الماضي شبه فراغ إداري، أعقب حادثة سجن رئيس الاتحاد وديع الجريء، بعد ثبوت اتهامه بالفساد الإداري والمالي، وارتكاب جرائم سوء تصرف وتدليس.

وفي يناير الماضي وبعد المشاركة المخيبة للآمال لمنتخب تونس في كأس أمم إفريقيا في كوت ديفوار، أعلن اتحاد الكرة في تونس استقالة عدد من أعضائه، داعيا إلى جلسة عامة انتخابية في مارس 2024 لانتخاب رئيس ومجلس إدارة جديدين للإشراف على كرة القدم في تونس.

وفي فبراير الماضي، تم الإعلان عن إلغاء الانتخابات لوجود إخلالات قانونية في ملفات بعض المرشحين لرئاسة الاتحاد، قبل أن يتكرر الأمر في الموعد الثاني الذي كان مقررا أن تُجرى فيه الانتخابات في 11 مايو الجاري للدوافع ذاتها، والمتمثلة في وجود إخلالات في ملفات الترشح لرئاسة الاتحاد.