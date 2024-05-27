رقم هو الأغرب.. فنربخشة يخسر الدوري التركي رغم جمعه 99 نقطة
شهد الدوري التركي، أرقاما غريبة ومثيرة، حيث خشر فريق فنربخشة اللقب، رغم انتزاعه 99 نقطة خلال مشواره بالموسم 2023/2024.
وتوج غلطة سراي بلقب الدوري التركي الممتاز لكرة القدم للمرة 24 بالفوز 3-1 على كونيا سبور يوم الأحد في الجولة 38 الأخيرة، لينهي الموسم بذلك متفوقا بثلاث نقاط أمام غريمه فنربخشة صاحب المركز الثاني والذي لم يتوج بالدوري منذ عقد.
وسجل المهاجم الأرجنتيني ماورو ايكاردي هدفين وأضاف بركان كوتلو لاعب خط الوسط التركي المولود في سويسرا هدفا ثالثا لغلطة سراي، لتنطلق احتفالات جماهير الفريق في إسطنبول وخارجها.
وفرض فريقا إسطنبول، غلطة سراي وفنربخشة، تفوقهما على باقي فرق الدوري هذا الموسم وقد أنهى غلطة سراي الموسم برصيد 102 نقطة بينما أنهاه فنربخشة برصيد 99 نقطة بعد أن شهت مباراته الأخيرة اليوم فوزه 6-صفر على إسطنبول سبور.
وتلقى غلطة سراي خسارتين فقط في الدوري هذا الموسم من بينهما هزيمة على ملعبه أمام فنربخشة قبل أسبوع واحد، والتي أجلت تتويجه حتى الجولة الأخيرة.
وسجل غلطة سراي إجمالي 92 هدفا وتلقت شباكه 26 هدفا في الدوري هذا الموسم.
أما فنربخشة، فقد تلقى هزيمة واحدة في الدوري لكنه تعادل ست مرات بينما تعادل غلطة سراي ثلاث مرات.