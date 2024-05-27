رقم هو الأغرب.. فنربخشة يخسر الدوري التركي رغم جمعه 99 نقطة

وتوج غلطة سراي بلقب الدوري التركي الممتاز لكرة القدم للمرة 24 بالفوز 3-1 على كونيا سبور يوم الأحد في الجولة 38 الأخيرة، لينهي الموسم بذلك متفوقا بثلاث نقاط أمام غريمه فنربخشة صاحب المركز الثاني والذي لم يتوج بالدوري منذ عقد.

وسجل المهاجم الأرجنتيني ماورو ايكاردي هدفين وأضاف بركان كوتلو لاعب خط الوسط التركي المولود في سويسرا هدفا ثالثا لغلطة سراي، لتنطلق احتفالات جماهير الفريق في إسطنبول وخارجها.

وفرض فريقا إسطنبول، غلطة سراي وفنربخشة، تفوقهما على باقي فرق الدوري هذا الموسم وقد أنهى غلطة سراي الموسم برصيد 102 نقطة بينما أنهاه فنربخشة برصيد 99 نقطة بعد أن شهت مباراته الأخيرة اليوم فوزه 6-صفر على إسطنبول سبور.