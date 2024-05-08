غلطة سراي يحبط الأندية السعودية بشأن حكيم زياش

قامت إدارة نادي غلطة سراي التركي بالاتفاق مع مسؤولي تشيلسي الإنجليزي من أجل تفعيل بند ضم المغربي حكيم زياش بصفة دائمة بعد نهاية فترة إعارته.

ويلعب زياش في الوقت الحالي على سبيل الإعارة مع غلطة سراي، ويقدم موسمًا جيدًا؛ حيث شارك في 21 مباراة، وسجل 8 أهداف، وصنع 4 أخرى.

وينتهي عقد زياش مع تشيلسي في نهاية الموسم المقبل وتحديدًا في 30 يونيو 2025، ولكن المغربي الدولي لن يعود مرة أخرى.

ووفقاً لما ذكره فابريزيو رومانو، الصحفي في شبكة "سكاي سبورتس"، والمختص بأخبار انتقالات اللاعبين والمدربين، فإن زياش لن يعود إلى تشيلسي؛ لأنه سيبقى في غلطة سراي في صفقة انتقال دائم.