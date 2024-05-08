غلطة سراي يحبط الأندية السعودية بشأن حكيم زياش
قامت إدارة نادي غلطة سراي التركي بالاتفاق مع مسؤولي تشيلسي الإنجليزي من أجل تفعيل بند ضم المغربي حكيم زياش بصفة دائمة بعد نهاية فترة إعارته.
ويلعب زياش في الوقت الحالي على سبيل الإعارة مع غلطة سراي، ويقدم موسمًا جيدًا؛ حيث شارك في 21 مباراة، وسجل 8 أهداف، وصنع 4 أخرى.
وينتهي عقد زياش مع تشيلسي في نهاية الموسم المقبل وتحديدًا في 30 يونيو 2025، ولكن المغربي الدولي لن يعود مرة أخرى.
ووفقاً لما ذكره فابريزيو رومانو، الصحفي في شبكة "سكاي سبورتس"، والمختص بأخبار انتقالات اللاعبين والمدربين، فإن زياش لن يعود إلى تشيلسي؛ لأنه سيبقى في غلطة سراي في صفقة انتقال دائم.
وأكد رومانو في حسابه الشخصي عبر منصة "إكس"، أنه تم تفعيل شرط الالتزام بالشراء والتوقيع عليه، حيث أرسل تشيلسي بالفعل خطابًا إلى النادي التركي ليؤكد إتمام الصفقة.
وذكرت تقارير صحفية خلال الأيام الماضية عن رغبة نادي الشباب في التعاقد مع النجم المغربي خلال الميركاتو الصيفي المقبل.
وذكرت وسائل إعلام فرنسية أيضا أن زياش الذي لفت الأنظار في الدوري السعودي، إذ تلقى عرضا قويا من نادي الشباب، حيث قدموا له راتباً صافياً قدره 37.5 مليون يورو لمدة عامين ونصف.
ولعب زياش مع تشيلسي من 2020 إلى 2023 بعدما تم انتقاله بمقابل 40 مليون يورو، وشارك مع البلوز في 107 مباريات، وسجل 14 هدفًا، وصنع 13 أخرى.