مع تأكد إصابته بالتواء في الكاحل.. نيمار يغيب رسميًا عن البرازيل في دور المجموعات لكأس العالم

وشارك نيمار في التحضير لهدف البرازيل الافتتاحي، حيث مرر الكرة إلى فينيسيوس جونيور، الذي صنع بدوره الهدف لريتشارليسون.

لكن في وقت لاحق بدا نيمار يبكي عندما جلس على مقاعد البدلاء بعد استبداله.

وعلق نيمار على فوز البرازيل 2/0 على صربيا، وكتب عبر حسابه الشخصي في موقع "تويتر": "كانت مباراة صعبة لكن كان من المهم الفوز، أهنئ الفريق، اتخذنا الخطوة الأولى في مشوارنا".

ويقع منتخب البرازيل في المجموعة السابعة لبطولة كأس العالم 2022 رفقة منتخبات صربيا وسويسرا والكاميرون.

ومن المقرر أن يلتقي البرازيل وسويسرا يوم الإثنين المقبل الموافق 28 نوفمبر الجاري على استاد 974، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات.

ويذكر ذلك بإصابة الظهر التي أبعدت نيمار عن كأس العالم على أرضه في 2014 بعد مواجهة كولومبيا في دور ربع النهائي من البطولة التي أقيمت في البرازيل، وخسرت فيها السامبا 1/7 أمام ألمانيا في نصف النهائي.