حال تأهل الأرجنتين.. ميسي يريد المشاركة في أولمبياد باريس 2024
أعرب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عن رغبته في اللعب مع منتخب الأرجنتين في أولمبياد باريس 2024.
ووفقًا لإذاعة "D Sports Radio" الأرجنتينية، فإن ميسي، نجم إنتر ميامي، حريص على المشاركة في أولمبياد باريس، كما يتطلع أنخيل دي ماريا أيضًا إلى الانضمام إليه.
وستقام دورة الألعاب الأولمبية 2024 في الفترة من 26 يوليو إلى 11 أغسطس، ومن المقرر أن تبدأ منافسات كرة القدم في وقت مبكر، على أن تقام مرحلة دور المجموعات في الفترة من 24 إلى 30 يوليو والمباراة النهائية في 9 أغسطس.
وفي كرة القدم الأولمبية، يشارك اللاعبون الذين تقل أعمارهم عن 23 عامًا، لكن هناك ثلاثة استثناءات لهذه القاعدة، ولذلك يتطلع ميسي إلى أن يكون جزءًا من المنتخب الأرجنتيني المشارك في الأولمبياد.
ويتطلع ميسي، البالغ من العمر 36 عامًا، إلى إضافة المزيد لرصيده الأولمبي، بعد أن فاز سابقًا بالميدالية الذهبية في أولمبياد بكين 2008.
وحال مشاركة ميسي في أولمبياد باريس فسيكون عام 2024 مزدحمًا لقائد الأرجنتين على الساحة الدولية، إذ يسعى منتخب الأرجنتين أيضًا للدفاع عن لقبه في كوبا أمريكا، وستقام البطولة في الفترة من 20 يونيو إلى 14 يوليو.
وخلال تلك الفترة، من المقرر أن يغيب ميسي عن خمس مباريات على الأقل مع إنتر ميامي.
ويرى خافيير ماسكيرانو، لاعب وسط برشلونة السابق، أن ليونيل ميسي وأنخيل دي ماريا لهما الحق في تقرير ما إذا كانا يريدان اللعب مع المنتخب الأولمبي.
وقال ماسكيرانو، الذي يشغل حاليًا منصب المدير الفني للمنتخب الأرجنتيني تحت 20 عامًا: "لقد حصل ميسي ودي ماريا على حق الاختيار؛ إذا أرادا اللعب في الألعاب الأولمبية فيمكنهما القيام بذلك، أتفهم أن دي ماريا قال إن نهاية مسيرته الدولية ستكون في كوبا أمريكا".
ولم يتمكن منتخب الأرجنتين بعد من ضمان التأهل لأولمبياد باريس، وسيتنافس في التصفيات مع منتخبات بيرو وباراغواي وأوروغواي وتشيلي، اعتبارًا من 20 يناير.
وحال تأهل الأرجنتين للأولمبياد ومشاركة ميسي، فإن الأخير قد يتواجه مجددا مع زميله السابق، الفرنسي كيليان مبابي، الذي يريد المشاركة في أولمبياد باريس.
وتواجه ميسي ومبابي في نهائي كأس العالم 2022 في قطر، وتعادل المنتخبان 3/3، إذ سجل مبابي 3 أهداف (هاتريك)، وميسي هدفين، قبل أن يفوز التانغو بضربات الترجيح 4/2.
ويتولى ماسكيرانو حاليا تدريب الأرجنتين الأولمبي، لكنه أعرب عن رغبته في تسليم زمام الأمور إلى ليونيل سكالوني، مدرب المنتخب الأول، في البطولة.
وقال ماسكيرانو: "الهدف هو التأهل للألعاب الأولمبية، إذا سارت الأمور على ما يرام آمل أن يتمكن سكالوني من قيادة المنتخب الوطني في دورة الألعاب الأولمبية في باريس".