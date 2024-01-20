حال تأهل الأرجنتين.. ميسي يريد المشاركة في أولمبياد باريس 2024

وفي كرة القدم الأولمبية، يشارك اللاعبون الذين تقل أعمارهم عن 23 عامًا، لكن هناك ثلاثة استثناءات لهذه القاعدة، ولذلك يتطلع ميسي إلى أن يكون جزءًا من المنتخب الأرجنتيني المشارك في الأولمبياد.

ويتطلع ميسي، البالغ من العمر 36 عامًا، إلى إضافة المزيد لرصيده الأولمبي، بعد أن فاز سابقًا بالميدالية الذهبية في أولمبياد بكين 2008.

وحال مشاركة ميسي في أولمبياد باريس فسيكون عام 2024 مزدحمًا لقائد الأرجنتين على الساحة الدولية، إذ يسعى منتخب الأرجنتين أيضًا للدفاع عن لقبه في كوبا أمريكا، وستقام البطولة في الفترة من 20 يونيو إلى 14 يوليو.

وخلال تلك الفترة، من المقرر أن يغيب ميسي عن خمس مباريات على الأقل مع إنتر ميامي.