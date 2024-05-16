الحكم يتسبب في إيقاف هجمة خطيرة للعين أمام اتحاد كلباء (فيديو)

وخلال أحداث الشوط الثاني، كان بالاسيوس يقود هجمة مرتدة لصالح العين، وتوقف الحكم في منتصف الملعب، ما جعله يصطدم باللاعب، الذي انفعل غاضبًا.

ووجّه اللاعب سهام غضبه نحو الحكم، والذي تسبب في تعطيل الهجمة دون أن يلمس الكرة، ولكن الحكم امتص غضب اللاعب، ولم يتخذ أي إجراء ضده.

وقالت قناة "أبوظبي الرياضية" إن قرار الحكم باستئناف اللعب صحيح لأن الكرة لم تلمسه، ولكن كان يجب عليه التحرك بعيدًا عن اللعبة.