الحكم يتسبب في إيقاف هجمة خطيرة للعين أمام اتحاد كلباء (فيديو)
شهدت مباراة العين، ضد اتحاد كلباء، في دوري أدنوك للمحترفين، لقطة طريفة بين بالاسيوس، لاعب العين وحكم المباراة، التي شهدت خسارة الزعيم العيناوي بهدف نظيف.
وخلال أحداث الشوط الثاني، كان بالاسيوس يقود هجمة مرتدة لصالح العين، وتوقف الحكم في منتصف الملعب، ما جعله يصطدم باللاعب، الذي انفعل غاضبًا.
ووجّه اللاعب سهام غضبه نحو الحكم، والذي تسبب في تعطيل الهجمة دون أن يلمس الكرة، ولكن الحكم امتص غضب اللاعب، ولم يتخذ أي إجراء ضده.
وقالت قناة "أبوظبي الرياضية" إن قرار الحكم باستئناف اللعب صحيح لأن الكرة لم تلمسه، ولكن كان يجب عليه التحرك بعيدًا عن اللعبة.
واستقبل العين هدفًا مبكرًا ليخسر 1-صفر من ضيفه اتحاد كلباء الذي أنهى المباراة بعشرة لاعبين في دوري أدنوك لكرة القدم، اليوم الخميس.
وسجل مهدي قائدي هدف فوز اتحاد كلباء في الدقيقة السابعة بتسديدة من مدى قريب بعد هجمة مرتدة.
ورفع اتحاد كلباء رصيده إلى 24 نقطة من 23 مباراة ليتقدم للمركز العاشر، وظل فريق المدرب هرنان كريسبو في المركز الرابع وله 39 نقطة من 21 مباراة.
ويتصدر الوصل جدول الترتيب وله 55 نقطة من 22 مباراة متقدمًا بفارق 6 نقاط على شباب الأهلي حامل اللقب. ولكلا الفريقين 4 مباريات متبقية حتى نهاية الموسم.