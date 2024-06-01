بسبب مخاوف صحية.. تأجيل نزال مايك تايسون وجيك بول

اتخذ منظمو النزال الذي كان سيجمع بين بطل العالم السابق للوزن الثقيل مايك تايسون، ونظيره جيك بول، الذي كان مقررا إقامته 20 يوليو المقبل، قرارا بتأجيله.

وجاء هذا القرار بسبب مخاوف صحيّة لمايك تايسون أخيرا، إذ احتاج النجم البالغ 57 عاماً إلى تدخل طبي على متن رحلة جوية بين ميامي ولوس أنجلوس، بعد أن اشتكى من غثيان ودوار، وذلك قبل أقل من شهر على نزاله المرتقب مع بول في تكساس.

وقال منظّمو النزال، في بيان، إن تايسون نُصح بالقيام بالحدّ الأدنى من التدريبات في الأسابيع القليلة المقبلة، بعد متابعة مع الأطباء، الخميس، كاشفين أن الملاكم كان يعاني من "تأجّج القرحة".