بسبب مخاوف صحية.. تأجيل نزال مايك تايسون وجيك بول
اتخذ منظمو النزال الذي كان سيجمع بين بطل العالم السابق للوزن الثقيل مايك تايسون، ونظيره جيك بول، الذي كان مقررا إقامته 20 يوليو المقبل، قرارا بتأجيله.
وجاء هذا القرار بسبب مخاوف صحيّة لمايك تايسون أخيرا، إذ احتاج النجم البالغ 57 عاماً إلى تدخل طبي على متن رحلة جوية بين ميامي ولوس أنجلوس، بعد أن اشتكى من غثيان ودوار، وذلك قبل أقل من شهر على نزاله المرتقب مع بول في تكساس.
وقال منظّمو النزال، في بيان، إن تايسون نُصح بالقيام بالحدّ الأدنى من التدريبات في الأسابيع القليلة المقبلة، بعد متابعة مع الأطباء، الخميس، كاشفين أن الملاكم كان يعاني من "تأجّج القرحة".
وأضاف البيان: "حصل تايسون على توصية بأن يقوم بالحد الأدنى من التمارين الخفيفة في الأسابيع المقبلة، ثم يعود إلى تمارين كاملة من دون قيود".
وتابع البيان: "مايك وجيك بول كلاهما على اتفاق أنه من العادل حصول الرياضيين على وقت متساوٍ للاستعداد لهذا النزال المهم، وقدرة المنافسة على أعلى مستوى".
وقال جيك: "أدعم التأجيل بشكل كامل، حتى لا يكون لدى مايك تايسون أي أعذار عندما يأتي للقتال".
وسيُحدد في 7 يونيو الجاري موعد جديد للنزال الذي ستنقله منصّة "نتفليكس" لـ270 مليون مشترك، من ملعب "إيه تي أند تي" في أرلينغتون بولاية تكساس.
ويواجه تايسون بول، الذي يصغره بـ31 عاماً، في نزال احترافي من 8 جولات، مدة كل منها دقيقتان، وافقت عليها سلطات الملاكمة في تكساس.
وقال تايسون في بيان: "أود توجيه الشكر إلى جمهوري حول العالم على ما قدموه من دعم وعلى تفهمهم خلال هذه الفترة.
"حالتي البدنية أفضل بصفة عامة مما كانت عليه منذ التسعينات وسأستأنف تدريباتي بصورة كاملة قريبا".
ووجه تايسون حديثه إلى منافسه المقبل، قائلا: "جيك بول، ربما يمنحك هذا بعض الوقت لكنك في النهاية ستهزم بالضربة القاضية وستترك الملاكمة للأبد".
ولم يشارك تايسون في أي نزال احترافي منذ 2005 وخلال مسيرته حقق 50 فوزا (منها 44 بالضربة القاضية) مقابل ست هزائم، بينما حقق بول وهو صانع محتوى سابق عبر يوتيوب تحول للملاكمة 9 انتصارات في 10 مباريات.