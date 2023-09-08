السعودية الثانية عالميًا في الإنفاق على تعاقدات اللاعبين بعد الدوري الإنجليزي

وتجاوز إنفاق السعودية خلال فترة الانتقالات، التي انتهت ، أمس الخميس، إنفاق 4 من البطولات المحلية الكبرى الخمس في أوروبا ليتقدم الدوري الإنجليزي الممتاز فقط على الدولة العربية.

وقالت "إيزي وراي" من مجموعة الأعمال الرياضية التابعة لشركة ديلويت: "هذه هي المرة الأولى، منذ العام 2016، التي تتفوق فيها بطولة محلية أخرى في العالم على أي من 'الخمسة الكبار' في أوروبا خلال فترة انتقالات كرة القدم.

وأضاف: "لا تزال كرة القدم الأوروبية هي مؤشر اللعبة على مستوى العالم، والاستثمار السعودي في اللعبة سيحوّل تركيزها نحو البنية الأساسية لرفع مستوى كرة القدم الآسيوية".

وفي وقت سابق من هذا العام، أعلن صندوق الاستثمارات العامة السعودي عن مشروع استثمار، وخصخصة الأندية الرياضية، يضم الاتحاد حامل لقب دوري المحترفين، وأندية الأهلي، والنصر، والهلال، مع انتقال مجموعة من كبار اللاعبين إلى البطولة.