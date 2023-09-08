السعودية الثانية عالميًا في الإنفاق على تعاقدات اللاعبين بعد الدوري الإنجليزي
أنفقت أندية الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم 957 مليون دولار على تعاقدات اللاعبين خلال فترة الانتقالات الصيفية، وفقًا لتحليل من شركة "ديلويت" نشرته، اليوم الجمعة.
وتجاوز إنفاق السعودية خلال فترة الانتقالات، التي انتهت ، أمس الخميس، إنفاق 4 من البطولات المحلية الكبرى الخمس في أوروبا ليتقدم الدوري الإنجليزي الممتاز فقط على الدولة العربية.
وقالت "إيزي وراي" من مجموعة الأعمال الرياضية التابعة لشركة ديلويت: "هذه هي المرة الأولى، منذ العام 2016، التي تتفوق فيها بطولة محلية أخرى في العالم على أي من 'الخمسة الكبار' في أوروبا خلال فترة انتقالات كرة القدم.
وأضاف: "لا تزال كرة القدم الأوروبية هي مؤشر اللعبة على مستوى العالم، والاستثمار السعودي في اللعبة سيحوّل تركيزها نحو البنية الأساسية لرفع مستوى كرة القدم الآسيوية".
وفي وقت سابق من هذا العام، أعلن صندوق الاستثمارات العامة السعودي عن مشروع استثمار، وخصخصة الأندية الرياضية، يضم الاتحاد حامل لقب دوري المحترفين، وأندية الأهلي، والنصر، والهلال، مع انتقال مجموعة من كبار اللاعبين إلى البطولة.
ويمتلك صندوق الاستثمارات العامة 75 % من كل من الأندية الأربعة، في حين تمتلك المؤسسات غير الربحية التابعة لها 25 % من كل منها.
وجاءت أكبر حركة انتقالات خلال هذه الفترة من النادي الأكثر نجاحًا في المملكة وهو الهلال الذي أنفق 90 مليون يورو لجلب النجم البرازيلي نيمار من باريس سان جيرمان.
وبالإضافة إلى نيمار، أنفق الهلال أيضًا أموالاً طائلة للتعاقد مع ألكسندر ميتروفيتش، وكاليدو كوليبالي، وروبن نيفيز، وسيرجي ميلينكوفيتش-سافيتش.
وتعاقد الاتحاد حامل اللقب مع كريم بنزيما، ونغولو كانتي، وفابينيو، بينما تعاقد النصر بقيادة كريستيانو رونالدو مع أوتافيو، وساديو ماني، وإيمريك لابورت، ومارسيلو بروزوفيتش، وأليكس تيليس.
كما أكمل الأهلي، الذي عاد إلى دوري المحترفين بعد موسم في الدرجة الثانية، سلسلة من التعاقدات بضم جابري بييجا، ورياض محرز، وروبرتو فيرمينو، وإدوارد مندي، وآلان سانت-ماكسيمين، وميريه دميرال.
وأضافت وراي: "من المرجح أن يجذب تنفيذ برنامج الخصخصة في المملكة موجة من الاهتمام حول الدوري المحلي للمحترفين، مما قد يغذي نمط الإنفاق الحالي خلال فترات الانتقالات المقبلة".
وتابعت: "مع تجاوز القوة الشرائية للدوري السعودي بالفعل بعضًا من بطولات 'الخمسة الكبار' في أوروبا، يبقى أن نرى تأثير ذلك على تشكيل نخبة كرة القدم للأجيال القادمة".
ورغم كل نفقاته، إلا أن الدوري السعودي للمحترفين فشل بتحقيق بعض أكبر أهدافه.
وكان محمد صلاح لاعب ليفربول هدفًا للاتحاد، الذي تردد أنه تلقى عرضًا بقيمة 150 مليون جنيه إسترليني (187.10 مليون دولار) رفضه ناديه الإنجليزي، بينما فشلت العروض الطموحة من الهلال للتعاقد مع ليونيل ميسي، وكيليان مبابي.
واستثمرت السعودية بكثافة في كرة القدم، وفورمولا 1، والملاكمة، والتنس، والجولف، خلال السنوات الأخيرة.