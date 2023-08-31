احتمال غياب بنزيما.. الاتحاد يواجه اختبارا صعبا أمام الهلال في الدوري السعودي
يخوض الاتحاد حامل لقب الدوري السعودي للمحترفين أول اختبار صعب له هذا الموسم دون مهاجمه البارز كريم بنزيما، على الأرجح، عندما يستضيف الهلال في مباراة قمة جماهيرية غدا الجمعة.
وتأمل جماهير الاتحاد في تعافي بنزيما، الذي سجل هدفا واحدا بالدوري حتى الآن، سريعا للحاق بالقمة بعد أن خرج مصابا في الشوط الأول في الفوز 3/0 على مضيفه الوحدة.
لكن رغم خروجه، وعدم تمكن عبدالرزاق حمدالله من التسجيل، أظهر الاتحاد، الذي يدربه البرتغالي نونو سانتو فاعلية هجومية بتسجيل ثلاثة أهداف في غضون عشر دقائق بالشوط الثاني عبر رومارينيو وغوتا وإيغور كورونادو.
ويتصدر الاتحاد جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 12 نقطة من أربعة انتصارات وبفارق الأهداف عن منافسه الأهلي.
والاتحاد هو الفريق الوحيد الذي سجل 12 هدفا دون أن يدخل شباكه أي هدف ليصبح صاحب أقوى دفاع وهجوم بعد أول أربع جولات.
أما الهلال فيحتل المركز الثالث برصيد 10 نقاط.
ويتفوق على التعاون بفارق الأهداف، لكن الهلال سجل عشرة أهداف وتلقى هدفين وتعادل في مباراة واحدة مقابل ثلاثة انتصارات.
وشارك صالح الشهري، العائد من الإصابة، في التدريب الأساسي للهلال في الرياض أمس الأربعاء قبل السفر لجدة استعدادا للمباراة التي ستقام على ملعب الأمير عبدالله الفيصل.
كما خاض عبدالإله المالكي تدريبات متنوعة بالكرة أمس.
وستجمع هذه القمة بين آخر بطلين للدوري وتمثل اختبارا صعبا للفريقين، ولا شك أن الإيطالي روبرتو مانشيني المدرب الجديد للمنتخب السعودي سيكون حاضرا في الملعب للتعرف على لاعبي الفريقين.
وتنطلق الجولة الخامسة من الدوري غدا الجمعة، حيث يلتقي الطائي مع أبها والفيحاء مع الرائد وسيلعب الوافدان الجديدان الرياض والأخدود معا.
الأهلي والنصر يترقبان
تستكمل الجولة بعد غد السبت بخمس مباريات بينها الفتح مع الأهلي، حيث يحتل الفتح المركز العاشر بخمس نقاط فيما يتقاسم الأهلي الصدارة مع جاره الاتحاد.
وحقق الأهلي أفضل انطلاقة له بالدوري بأربعة انتصارات متتالية بقيادة الجزائري رياض محرز الذي سجل هدفا وصنع آخر لفرانك كيسي في الفوز 2/0 على الطائي بالجولة الماضية.
ويترقب الأهلي تعثر الاتحاد في مواجهة الهلال لينفرد بالقمة حين يواجه الفتح.
أما النصر صاحب المركز السادس بست نقاط فيسعى للفوز على مضيفه الحزم الذي جمع نقطتين فقط، وذلك للاقتراب من أندية المقدمة خاصة بعدما انفرد قائده كريستيانو رونالدو بصدارة الهدافين بخمسة أهداف سجلها في آخر مباراتين فقط.
وفي مباراة أخرى، سيسعى الشباب لتحقيق أول انتصار بالمسابقة عندما يستضيف الخليج بعد غد السبت أيضا، حيث اكتفى بحصد نقطتين من تعادلين وهزيمتين آخرهما كانت برباعية أمام النصر في قمة الرياض.
وفتحت إدارة النادي أبواب المدرجات للجماهير لمشاهدة تدريبات الفريق من أجل مساندة اللاعبين قبل مباراة الخليج.
وفي باقي المباريات، يستضيف التعاون فريق الوحدة ويلعب ضمك خارج أرضه مع الاتفاق.