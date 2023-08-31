احتمال غياب بنزيما.. الاتحاد يواجه اختبارا صعبا أمام الهلال في الدوري السعودي

يخوض الاتحاد حامل لقب الدوري السعودي للمحترفين أول اختبار صعب له هذا الموسم دون مهاجمه البارز كريم بنزيما، على الأرجح، عندما يستضيف الهلال في مباراة قمة جماهيرية غدا الجمعة.

وتأمل جماهير الاتحاد في تعافي بنزيما، الذي سجل هدفا واحدا بالدوري حتى الآن، سريعا للحاق بالقمة بعد أن خرج مصابا في الشوط الأول في الفوز 3/0 على مضيفه الوحدة.

لكن رغم خروجه، وعدم تمكن عبدالرزاق حمدالله من التسجيل، أظهر الاتحاد، الذي يدربه البرتغالي نونو سانتو فاعلية هجومية بتسجيل ثلاثة أهداف في غضون عشر دقائق بالشوط الثاني عبر رومارينيو وغوتا وإيغور كورونادو.

ويتصدر الاتحاد جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 12 نقطة من أربعة انتصارات وبفارق الأهداف عن منافسه الأهلي.