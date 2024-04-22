نادي الاتحاد السعودي يتخذ قرارًا صارمًا بخصوص الأجانب
اتخذ مسؤولو نادي الاتحاد السعودي قرارًا صارمًا بشأن لاعبيه الأجانب خلال الموسم المقبل.
وقالت صحيفة "المدينة"، في تقرير لها، اليوم الإثنين، إن خطة المسؤولين في نادي الاتحاد للموسم المقبل ترتكز على رحيل جميع اللاعبين الأجانب، باستثناء لاعبَين أو ثلاثة على أقصى تقدير".
ولم يكشف التقرير عن أسماء اللاعبين الباقين أو الراحلين، بينما أشارت تقارير سابقة إلى أن النادي يفضل بقاء الفرنسي كريم بنزيما ونغولو كانتي.
وشهدت الفترة الماضية تراجعًا في مستوى "العميد" في ظل عدم اعتماده على كل لاعبيه الأجانب، مثل البرتغالي جوتا، ما وضع الفريق في مرمى الانتقادات.
ووفقًا للصحيفة تتولى لجنة مكونة من الرئيس التنفيذي لنادي الاتحاد دومينغوس سواريس دي أوليفيرا، والمدير الرياضي الإسباني رامون بلينز، بالإضافة إلى الأرجنتيني مارسيلو غاياردو المدير الفني للفريق، مسؤولية إعداد قائمة اللاعبين الراحلين وأيضًا الصفقات الجديدة.
وأشار التقرير إلى أنه يأتي على رأس قائمة اللاعبين المطلوبين لدعم الاتحاد في الانتقالات الصيفية المقبلة، الدولي المغربي عزالدين أوناحي، لاعب وسط فريق أولمبيك مارسيليا، البالغ 24 عامًا.
كما وضع النادي السعودي، البلجيكي كيفين دي بروين، نجم مانشيستر سيتي ضمن قائمة المحترفين الأجانب المطلوبين لدعم الفريق في الانتقالات الصيفية المقبلة.
ويحتل الاتحاد حاليًّا المركز الرابع على لائحة ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين وينافس الفريق على أحد مقاعد دوري أبطال آسيا في النسخة المقبلة من البطولة، من خلال احتلال المركز الثالث.