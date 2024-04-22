نادي الاتحاد السعودي يتخذ قرارًا صارمًا بخصوص الأجانب

اتخذ مسؤولو نادي الاتحاد السعودي قرارًا صارمًا بشأن لاعبيه الأجانب خلال الموسم المقبل.

وقالت صحيفة "المدينة"، في تقرير لها، اليوم الإثنين، إن خطة المسؤولين في نادي الاتحاد للموسم المقبل ترتكز على رحيل جميع اللاعبين الأجانب، باستثناء لاعبَين أو ثلاثة على أقصى تقدير".

ولم يكشف التقرير عن أسماء اللاعبين الباقين أو الراحلين، بينما أشارت تقارير سابقة إلى أن النادي يفضل بقاء الفرنسي كريم بنزيما ونغولو كانتي.

وشهدت الفترة الماضية تراجعًا في مستوى "العميد" في ظل عدم اعتماده على كل لاعبيه الأجانب، مثل البرتغالي جوتا، ما وضع الفريق في مرمى الانتقادات.