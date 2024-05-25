أليكساندر غالو لـ"إرم نيوز": العين قادر على التتويج بدوري أبطال آسيا

تحدث البرازيلي أليكساندر غالو، المدير الفني السابق لفريق العين الإماراتي، في حوار خاص مع "إرم نيوز" كشف خلاله توقعاته لمباراة نهائي دوري آبطال آسيا أمام يوكوهاما الياباني، ورأيه في ما يقدمه هرنان كريسبو مع "الزعيم".

وحقق فريق يوكوهاما مارينوس الياباني الفوز على العين الإماراتي بهدفين مقابل هدف في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا، في المباراة التي جمعتهما على ملعب "نيسان" في دولة اليابان.

وتنطلق مباراة العين ضد يوكوهاما في إياب نهائي دوري أبطال آسيا، يوم السبت الموافق 25 مايو الجاري على ملعب هزاع بن زايد بالإمارات، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة بتوقيت أبو ظبي.

ويسعى فريق العين إلى حصد لقبه الثاني في بطولة دوري أبطال آسيا، على حساب يوكوهاما، وذلك بعدما نجح في التأهل للمباراة النهائية على حساب الهلال السعودي.