أليكساندر غالو لـ"إرم نيوز": العين قادر على التتويج بدوري أبطال آسيا
تحدث البرازيلي أليكساندر غالو، المدير الفني السابق لفريق العين الإماراتي، في حوار خاص مع "إرم نيوز" كشف خلاله توقعاته لمباراة نهائي دوري آبطال آسيا أمام يوكوهاما الياباني، ورأيه في ما يقدمه هرنان كريسبو مع "الزعيم".
وحقق فريق يوكوهاما مارينوس الياباني الفوز على العين الإماراتي بهدفين مقابل هدف في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا، في المباراة التي جمعتهما على ملعب "نيسان" في دولة اليابان.
وتنطلق مباراة العين ضد يوكوهاما في إياب نهائي دوري أبطال آسيا، يوم السبت الموافق 25 مايو الجاري على ملعب هزاع بن زايد بالإمارات، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة بتوقيت أبو ظبي.
ويسعى فريق العين إلى حصد لقبه الثاني في بطولة دوري أبطال آسيا، على حساب يوكوهاما، وذلك بعدما نجح في التأهل للمباراة النهائية على حساب الهلال السعودي.
- ما رأيك في مباراة العين أمام يوكاهاما في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا؟
العين قدم مباراة متميز في مباراة الذهاب في اليابان على الرغم من الخسارة بثنائية، أنا أعلم حجم العمل المنجز هناك.
البطولة بها مستويات متميزة، وتأهل العين للمباراة النهائية هو نتاج لمجهود كبير للاعبين والجهاز الفني وجميع العاملين بالنادي الإماراتي.
- برأيك هل العين قادر على التعويض والتتويج باللقب في مباراة الإياب؟
العين فريق رائع وقادر على التعويض في مباراة الإياب، الفريق يمتلك لاعبين جيدين يمكنهم مفاجأة الفريق الياباني، لقد قدموا أداءً متميزًا في اللقاء الأول، كما سيجدون الدعم الجماهيري الكبير فأنا أعلم حجم التنافس بين الأندية هناك.
- ما رأيك في أداء العين أمام الهلال في نصف نهائي البطولة وتحطيم الرقم القياسي التاريخي لسلسلة انتصارات الفريق السعودي؟
كما أخبرتك سابقًا، العين فريق كبير للغاية وحقق انتصارًا مستحقًا أمام الهلال في نصف النهائي، الفريق الإماراتي متطور للغاية، ويوفر لك أفضل الظروف للعمل والتي ظهر نتاجها في مباراة الهلال.
- ما توقعاتك للمباراة النهائية من بطولة دوري أبطال آسيا في الإمارات؟
الإمارات بلد لا يصدق، وكنت سعيدًا بالعمل هناك، على الرغم من بقائي لمدة 9 أشهر فقط ومروري بصعوبات كبيرة في ذلك الوقت، ولكن قلبي مليء بالمودة والحب لمدينة "العين" وللنادي وموظفيه وجماهيره ومجلس الإدارة بأكمله، وأتوقع أنهم قادرون على التتويج باللقب.
- ما رأيك فيما قدمه كريسبو مع الفريق خلال الفترة السابقة؟
كريسبو مدرب رائع ويقدم عملا متميزا مع الفريق الإماراتي، لقد عرف كيفية الوصول للنهائيات، هذا الأمر ليس سهلا على الإطلاق، خاصة نهائي تلك البطولة الأكبر في آسيا، أنا أعلم أن الأمر صعب للغاية، لقد عملت مع تلك الأندية فعندنا أرى الأمر أعرف حجم الجهد المبذول للوصول لتلك النقطة.
- هل تأثر العين بإصابة لاعبه البرازيلي إيريك جورجينس دو مينيزيس؟
إريك رياضي عظيم، وبالطبع تأثر الفريق بغيابه، ولكن القرار ليس قراره، إنها الإصابات، وفي تلك اللحظة أفضل شيء هو أن تتغلب المجموعة ككل على الصعوبات والتتويج باللقب القاري.