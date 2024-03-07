للمرة الأولى.. مجلسا الأهلي والزمالك في سهرة ودية (صورة)

وجاءت السهرة على هامش استعدادات الفريقين لمباراة نهاي كأس مصر، والتي ستقام يوم الجمعة المقبل، في ملعب الأول بارك، بالعاصمة السعودية الرياض.

وتداول مغردون صورة جمعت أعضاء مجلس إدارة الناديين، في سهرة ودية مساء الأربعاء، في تجمع يحدث للمرة الأولى.

ولم يتواجد حسين لبيب رئيس الزمالك أو محمود الخطيب، ولكن حضر معظم أعضاء مجلسي إدارة الناديين.