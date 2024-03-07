للمرة الأولى.. مجلسا الأهلي والزمالك في سهرة ودية (صورة)
شهدت العاصمة السعودية الرياض، تواجد أعضاء مجلسي إدارة الأهلي والزمالك في سهرة ودية، لأول مرة.
وجاءت السهرة على هامش استعدادات الفريقين لمباراة نهاي كأس مصر، والتي ستقام يوم الجمعة المقبل، في ملعب الأول بارك، بالعاصمة السعودية الرياض.
وتداول مغردون صورة جمعت أعضاء مجلس إدارة الناديين، في سهرة ودية مساء الأربعاء، في تجمع يحدث للمرة الأولى.
ولم يتواجد حسين لبيب رئيس الزمالك أو محمود الخطيب، ولكن حضر معظم أعضاء مجلسي إدارة الناديين.
وكان مجلس إدارة الأهلي تواجد في مقر الزمالك، يوم 19 فبراير الماضي، تلبيه لدعوة مجلس إدارة القلعة البيضاء برئاسة حسين لبيب.
وقام الخطيب بتوجيه الدعوة إلى مجلس إدارة الزمالك لزيارة مقر الأهلي.
وتشهد علاقة الناديين تحسنًا كبيرًا منذ انتخاب مجلس إدارة الزمالك برئاسة حسين لبيب، ورحيل مرتضى منصور عن رئاسة النادي الأبيض.
وتدهورت علاقة الناديين خلال فترة تواجد مرتضى منصور رئيسًا للزمالك، حيث تصاعدت خلافات الأخير ومحمود الخطيب رئيس الأهلي حتى وصلت ساحات القضاء.
وتم حبس مرتضى منصور شهرًا بتهمة سب وقذف محمود الخطيب رئيس الأهلي.