أزمة كبيرة جدا في الزمالك بسبب نهائي الكونفدرالية

ويلتقي الزمالك مع نظيره نهضة بركان، يوم الأحد المقبل، في إياب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، على استاد القاهرة الدولي.

وتم طرح تذاكر مباراة الإياب ظهر السبت الماضي، وتم نفادها في غضون 10 دقائق فقط؛ ما تسبب في موجة غضب عارمة بين صفوف جماهير الفريق الأبيض.

وتجمهر عدد من الأعضاء أمام المبنى الإداري لنادي الزمالك في ساعة متأخرة من مساء الخميس، وهتفوا ضد أعضاء مجلس الإدارة؛ بسبب عدم وجود دعوات مخصصة لهم.

وقال مصدر داخل نادي الزمالك لـ"إرم نيوز" إن مجلس الإدارة برئاسة حسن لبيب، تركوا جميعًا النادي مساء الخميس؛ بسبب هجوم الأعضاء عليهم، والإلحاح في طلب التذاكر وهي غير متواجدة من الأساس.

وأضاف: "التذاكر المخصصة للجماهير كانت ما يقرب من 44 ألف تذكرة فقط، ونفدت فور طرحها للبيع، وباقي الأماكن مخصصة لدعوات ما بين الزمالك ونهضة بركان والاتحاد الأفريقي لكرة القدم.