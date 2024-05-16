أزمة كبيرة جدا في الزمالك بسبب نهائي الكونفدرالية
تسبب نفاد تذاكر مباراة إياب نهائي الكونفدرالية الأفريقية، بين الزمالك المصري ونهضة بركان المغربي، في أزمة كبيرة داخل أروقة النادي الأبيض.
ويلتقي الزمالك مع نظيره نهضة بركان، يوم الأحد المقبل، في إياب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، على استاد القاهرة الدولي.
وتم طرح تذاكر مباراة الإياب ظهر السبت الماضي، وتم نفادها في غضون 10 دقائق فقط؛ ما تسبب في موجة غضب عارمة بين صفوف جماهير الفريق الأبيض.
وتجمهر عدد من الأعضاء أمام المبنى الإداري لنادي الزمالك في ساعة متأخرة من مساء الخميس، وهتفوا ضد أعضاء مجلس الإدارة؛ بسبب عدم وجود دعوات مخصصة لهم.
وقال مصدر داخل نادي الزمالك لـ"إرم نيوز" إن مجلس الإدارة برئاسة حسن لبيب، تركوا جميعًا النادي مساء الخميس؛ بسبب هجوم الأعضاء عليهم، والإلحاح في طلب التذاكر وهي غير متواجدة من الأساس.
وأضاف: "التذاكر المخصصة للجماهير كانت ما يقرب من 44 ألف تذكرة فقط، ونفدت فور طرحها للبيع، وباقي الأماكن مخصصة لدعوات ما بين الزمالك ونهضة بركان والاتحاد الأفريقي لكرة القدم.
وخسر نادي الزمالك المصري 2-1 أمام نهضة بركان، في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم، يوم الأحد الماضي، على الملعب البلدي بمدينة بركان.
وتقام مباراة الإياب على استاد القاهرة الدولي، يوم الأحد المقبل، ويكفي نهضة بركان، بطل المسابقة مرتين، التعادل أو الفوز بأي نتيجة لتحقيق اللقب.
فيما يحتاج الزمالك للفوز 1-صفر لحصد البطولة للمرة الثانية.