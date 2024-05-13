قرار تحكيمي مثير للجدل في مباراة الزمالك ونهضة بركان (فيديو)

شهدت مباراة نهضة بركان والزمالك، والتي جمعت الفريقين، مساء الأحد، في ذهاب نهائي الكونفدرالية الأفريقية قرارا تحكيميًا مثيرًا للجدل.

والتقى الزمالك مع نهضة بركان، على الملعب البلدي ببركان في المغرب، في إطار ذهاب نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، وفاز الفريق المغربي بهدفين مقابل هدف.

وألقى ياسر عبد الرؤوف، الخبير التحكيمي، الضوء على مدى صحة قرارات حكم مباراة الفريقين.

وتحدث أولا ياسر عبد الرؤوف في تصريحات تلفزيونية عن مطالبة لاعب نهضة بركان بركلة جزاء في الدقيقة الخامسة من الشوط الأول، قائلا: "كان الاحتكاك طبيعيا ولا توجد مخالفة ضد لاعب الزمالك، كان هناك تحايل أو تمثيل للاعب الفريق المغربي، وكان القرار سليما باستمرار اللعب".