قرار تحكيمي مثير للجدل في مباراة الزمالك ونهضة بركان (فيديو)
شهدت مباراة نهضة بركان والزمالك، والتي جمعت الفريقين، مساء الأحد، في ذهاب نهائي الكونفدرالية الأفريقية قرارا تحكيميًا مثيرًا للجدل.
والتقى الزمالك مع نهضة بركان، على الملعب البلدي ببركان في المغرب، في إطار ذهاب نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، وفاز الفريق المغربي بهدفين مقابل هدف.
وألقى ياسر عبد الرؤوف، الخبير التحكيمي، الضوء على مدى صحة قرارات حكم مباراة الفريقين.
وتحدث أولا ياسر عبد الرؤوف في تصريحات تلفزيونية عن مطالبة لاعب نهضة بركان بركلة جزاء في الدقيقة الخامسة من الشوط الأول، قائلا: "كان الاحتكاك طبيعيا ولا توجد مخالفة ضد لاعب الزمالك، كان هناك تحايل أو تمثيل للاعب الفريق المغربي، وكان القرار سليما باستمرار اللعب".
وعن ركلة جزاء نهضة بركان، أوضح: "كان هناك عرقلة من حسام عبد المجيد داخل منطقة الجزاء، والقرار كان صحيحا من الحكم، ولكن في التوقيت نفسه يجب أن نراجع على مراحل بناء الهجمة؛ لأن بداية اللعبة الصورة التي شاهدناها تقول إن هناك شكا في تسلل وليس يقينا، وما يقطع هذا الشك كان على حكم تقنية الفيديو أن يظهر الخطوط ويثبت لنا ذلك بالصورة، الحكم استغرق 3 دقائق في مراجعة اللعبة، وتيقن من قراره، ولكن كان يجب أن يعرض لنا أيضا الصورة".
وتقام مباراة الإياب على استاد القاهرة الدولي يوم الأحد المقبل، ويكفي نهضة بركان، بطل المسابقة مرتين، التعادل أو الفوز بأي نتيجة لتحقيق اللقب، فيما يحتاج الزمالك للفوز 1-صفر لحصد البطولة للمرة الثانية.
ويسعى الزمالك لحصد اللقب للمرة الثانية في تاريخه بعد 2019، والذي تحقق على نهضة بركان حينها.
ويأمل نهضة بركان في تحقيق لقب المسابقة للمرة الثالثة في تاريخه، بعد نسختي 2020 و2022 ومعادلة الرقم القياسي المسجل باسم الصفاقسي التونسي.
وتعد تلك الخسارة الأولى لجوزيه غوميز، قاريا مع الزمالك منذ تدريبه للفريق بعد 6 مباريات فاز بها من قبل.
ولم يخسر نهضة بركان على ملعبه في الكونفدرالية أي مباراة من قبل، ورفع رصيده إلى 43، بعد الفوز في ذهاب النهائي.