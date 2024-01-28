رياضة
ترتيب الدوري الإسباني: جيرونا يهزم سيلتا فيغو ويستعيد الصدارة
جيرونا يملك 55 نقطة ويتقدم بنقطة عن ريال مدريد الذي لعب مباراة أقل.
عاد جيرونا إلى صدارة ترتيب الدوري الإسباني، مؤقتًا، بعد الفوز 1/0 على مضيفه سيلتا فيغو، اليوم الأحد، في الجولة الـ22 من الليغا.
وسجل بورتو الهدف الوحيد لجيرونا في الدقيقة 20 بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.
ورفع الفوز رصيد جيرونا إلى 55 نقطة من 22 مباراة، ويتقدم بنقطة وحيدة عن ريال مدريد الذي لعب 21 مباراة.
وحقق جيرونا الفوز 17 مرة، وتعادل 4 مرات، وخسر مرة وحيدة، وكانت أمام ريال مدريد.
وسجل جيرونا 52 هدفًا وهو الفريق الذي سجل أعلى عدد من الأهداف في الليغا، بفارق 7 أهداف عن ريال مدريد، في حين تلقت شباك جيرونا 25 هدفًا.
وجاء فوز جيرونا على سيلتا فيغو بعد الخسارة 2/3 أمام ريال مايوركا والخروج من كأس ملك إسبانيا.
ومن المقرر أن يلعب جيرونا مع ريال سوسييداد، يوم السبت 3 فبراير، قبل مواجهة ريال مدريد، يوم 10 فبراير، على ملعب سانتياغو برنابيو.