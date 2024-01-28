ترتيب الدوري الإسباني: جيرونا يهزم سيلتا فيغو ويستعيد الصدارة

عاد جيرونا إلى صدارة ترتيب الدوري الإسباني، مؤقتًا، بعد الفوز 1/0 على مضيفه سيلتا فيغو، اليوم الأحد، في الجولة الـ22 من الليغا.

وسجل بورتو الهدف الوحيد لجيرونا في الدقيقة 20 بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.

ورفع الفوز رصيد جيرونا إلى 55 نقطة من 22 مباراة، ويتقدم بنقطة وحيدة عن ريال مدريد الذي لعب 21 مباراة.