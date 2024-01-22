ترتيب الدوري الإسباني: جيرونا يمطر شباك إشبيلية بخماسية ويستعيد الصدارة
سجل أرتيم دوفبيك مهاجم جيرونا ثلاثية سريعة في الشوط الأول ليقود فريقه للفوز 5-1 على ضيفه إشبيلية الأحد ليستعيد أصحاب الأرض صدارة دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم.
افتتح إيساك روميرو لاعب إشبيلية التسجيل في الدقيقة 10 لكن تقدم الفريق الضيف لم يدم طويلا، إذ سجل دوفبيك هدفا بضربة رأس من مدى قريب بعد عرضية سافيو ليجعل النتيجة 1-1 في الدقيقة 13.
ووضع دوفبيك جيرونا في المقدمة بعد دقيقتين من تمريرة بورتو قبل أن يسجل اللاعب الدولي الأوكراني هدفه الثالث في الدقيقة 19 بتسديدة منخفضة متقنة محرزا هدفه 14 في الدوري هذا الموسم.
وعزز جيرونا تقدمه بإنهاء متقن من فيكتور تسيجانكوف بعد التمريرة الحاسمة الثانية لسافيو في الدقيقة 55 قبل أن يختتم البديل كريستيان ستواني أهداف فريقه في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي.
ويتصدر جيرونا، مفاجأة البطولة، ترتيب الدوري منفردا برصيد 52 نقطة بفارق نقطة واحدة عن ريال مدريد الذي فاز 3-2 على ألميريا في وقت سابق اليوم الأحد وله مباراة مؤجلة.
وبقي إشبيلية في المركز 17 برصيد 16 نقطة بفارق نقطة واحدة عن منطقة الهبوط.
وفيما يلي جدول ترتيب الدوري الإسباني: