ترتيب الدوري الإسباني: جيرونا يمطر شباك إشبيلية بخماسية ويستعيد الصدارة

افتتح إيساك روميرو لاعب إشبيلية التسجيل في الدقيقة 10 لكن تقدم الفريق الضيف لم يدم طويلا، إذ سجل دوفبيك هدفا بضربة رأس من مدى قريب بعد عرضية سافيو ليجعل النتيجة 1-1 في الدقيقة 13.

ووضع دوفبيك جيرونا في المقدمة بعد دقيقتين من تمريرة بورتو قبل أن يسجل اللاعب الدولي الأوكراني هدفه الثالث في الدقيقة 19 بتسديدة منخفضة متقنة محرزا هدفه 14 في الدوري هذا الموسم.

وعزز جيرونا تقدمه بإنهاء متقن من فيكتور تسيجانكوف بعد التمريرة الحاسمة الثانية لسافيو في الدقيقة 55 قبل أن يختتم البديل كريستيان ستواني أهداف فريقه في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي.