الأهلي المصري يستهدف صفقة كبيرة من الدوري الإسباني

وأضاف التقرير: "كان هناك تواصل من الأهلي وكيل أعمال اللاعب بالفعل، ولكن العائق حتى الآن هو أنه يبلغ من العمر 31 عامًا، والسويسري مارسيل كولر المدير الفني، سيكون صاحب القرار وحال موافقته سيتجه الأهلي للتعاقد مع النجم الفنزويلي".

وكان بنجامين بن هاربورغ، مالك نادي قادش الإسباني، قد أبرم شراكة سابقة مع الأهلي المصري في فبراير الماضي.

تهدف هذه الشراكة إلى تبادل الخبرات والتعاون في مجال تطوير المواهب الشابة، بالإضافة إلى الترويج للعلامة التجارية لكلا الناديين على الصعيد الدولي.

وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي نادي قادش لتوسيع قاعدة جمهوره وتعزيز حضوره في منطقة الشرق الأوسط، بينما يسعى النادي الأهلي لتعزيز مكانته كأحد أكبر الأندية في العالم.