الأهلي المصري يستهدف صفقة كبيرة من الدوري الإسباني
كشفت تقارير إعلامية عن سعي النادي الأهلي المصري للتعاقد مع الفنزويلي داروين ماتشيس، نجم قادش الإسباني، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم، بالموسم الجديد.
ووفقا لما ذكرته قناة "النهار" المصرية، فإن "إدارة متابعة اللاعبين داخل النادي الأهلي برئاسة هاني رمزي، قدم تقريرا مميزا بشأن المهاجم الفنزويلي، وتم عرضه على لجنة الكرة ونال إعجاب الجميع وقالوا عنه إنه لاعب جيد ويجيد اللاعب بكلتا قدميه ويجيد اللعب في الجناحين الأيسر والأيمن والمهاجم وسجل 4 أهداف الموسم الماضي من أصل من 21 لقاء شارك بهم في الدوري الإسباني".
وأضاف التقرير: "كان هناك تواصل من الأهلي وكيل أعمال اللاعب بالفعل، ولكن العائق حتى الآن هو أنه يبلغ من العمر 31 عامًا، والسويسري مارسيل كولر المدير الفني، سيكون صاحب القرار وحال موافقته سيتجه الأهلي للتعاقد مع النجم الفنزويلي".
وكان بنجامين بن هاربورغ، مالك نادي قادش الإسباني، قد أبرم شراكة سابقة مع الأهلي المصري في فبراير الماضي.
تهدف هذه الشراكة إلى تبادل الخبرات والتعاون في مجال تطوير المواهب الشابة، بالإضافة إلى الترويج للعلامة التجارية لكلا الناديين على الصعيد الدولي.
وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي نادي قادش لتوسيع قاعدة جمهوره وتعزيز حضوره في منطقة الشرق الأوسط، بينما يسعى النادي الأهلي لتعزيز مكانته كأحد أكبر الأندية في العالم.