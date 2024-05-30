بعد الحكم بحبس الشحات.. اتحاد الكرة المصري يوقف محمد الشيبي

وقضت محكمة جنح مدينة نصر، اليوم الخميس، بحبس حسين الشحات لاعب الأهلي في الدعوى القضائية التي حركها ضده المغربي محمد الشيبي لاعب بيراميدز.

واتهم "الشيبي" لاعب الأهلي بالإهانة، والضرب، والسب والقذف، خلال واقعة صفعه على وجهه عقب لقاء الأهلي وبيراميدز، يوم 23 يوليو 2023 بالدوري المصري.

وأصدرت المحكمة قرارًا بمنع حسين الشحات من مزاولة أي نشاط رياضي تابع للهيئات الإدارية لمدة 5 أعوام مقبلة.

وتقدم الأهلي بشكوى رسمية ضد لاعب بيراميدز؛ لمخالفته لوائح الاتحاد المصري وأيضًا اللوائح الدولية فيما يتعلق باللجوء للقضاء المدني في واقعة رياضية.

وعقب قرار الحبس، عقد اتحاد الكرة المصري، اجتماعًا طارئًا مساء اليوم الخميس، قرر من خلاله إيقاف محمد الشيبي لاعب بيراميدز 6 مباريات وتغريمه 100 ألف جنيه بسبب مخالفة اللوائح، واللجوء للقضاء.