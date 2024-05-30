بعد الحكم بحبس الشحات.. اتحاد الكرة المصري يوقف محمد الشيبي
قرر الاتحاد المصري لكرة القدم، إيقاف محمد الشيبي لاعب بيراميدز 6 مباريات وتغريمه 100 ألف جنيه، بعد حبس حسين الشحات لاعب النادي الأهلي؛ بسبب اعتداء الأخير على اللاعب المغربي.
وقضت محكمة جنح مدينة نصر، اليوم الخميس، بحبس حسين الشحات لاعب الأهلي في الدعوى القضائية التي حركها ضده المغربي محمد الشيبي لاعب بيراميدز.
واتهم "الشيبي" لاعب الأهلي بالإهانة، والضرب، والسب والقذف، خلال واقعة صفعه على وجهه عقب لقاء الأهلي وبيراميدز، يوم 23 يوليو 2023 بالدوري المصري.
وأصدرت المحكمة قرارًا بمنع حسين الشحات من مزاولة أي نشاط رياضي تابع للهيئات الإدارية لمدة 5 أعوام مقبلة.
وتقدم الأهلي بشكوى رسمية ضد لاعب بيراميدز؛ لمخالفته لوائح الاتحاد المصري وأيضًا اللوائح الدولية فيما يتعلق باللجوء للقضاء المدني في واقعة رياضية.
وعقب قرار الحبس، عقد اتحاد الكرة المصري، اجتماعًا طارئًا مساء اليوم الخميس، قرر من خلاله إيقاف محمد الشيبي لاعب بيراميدز 6 مباريات وتغريمه 100 ألف جنيه بسبب مخالفة اللوائح، واللجوء للقضاء.
وتعود أحداث الواقعة أثناء إقامة مباراة بيراميدز والأهلي في بطولة الدوري الممتاز، إذ اعتدى حسين الشحات على اللاعب محمد الشيبي، وقام أيضًا بتوجيه إهانات لفظية إليه.
وكان اتحاد الكرة المصري، قد قرر إيقاف حسين الشحات مباراتين فقط، عقب اعتدائه على محمد الشيبي.