بعد 9 سنوات في الدوري الفرنسي.. كم مرّة حصل مبابي على بطاقة طرد؟

انتهت مسيرة النجم الفرنسي كيليان مبابي مع باريس سان جيرمان رسميا مساء السبت عندما خاض آخر مباراة له بقميص النادي في نهائي كأس فرنسا، الذي كان آخر تتويج للاعب الجديد لريال مدريد في ملاعب فرنسا بعد الفوز على ليون (2 ـ 1).

وتوج مبابي بالثنائي في الموسم الأخير والتاسع له في فرنسا، وذلك بواقع موسمين مع موناكو و7 سنوات في حديقة الأمراء بباريس، الملعب الذي عرف فيه ذروة تألقه وقمة أمجاده الكروية.

وسلطت تقارير إخبارية فرنسية الضوء على جوانب مثيرة من مسيرة 9 سنوات قضاها مبابي في الملاعب الفرنسية، على غرار ملفه التأديبي حيث كان المهاجم المثير للجدل في الفترة الماضية، واحدا من بين أكثر اللاعبين انضباطا والتزاما سواء في موناكو أو سان جيرمان.

وعلى امتداد مسيرة 9 مواسم كاملة، خاض فيها نحو 300 مباراة حصل مبابي على بطاقة طرد وحيدة طوال ذلك المشوار، مع 36 بطاقة صفراء.

وتعد مؤشرات الحصيلة التأديبية للنجم الفرنسي جيدة جدا بحصوله على البطاقة الحمراء مرة واحدة وذلك في سبتمبر 2018 أمام نادي نيم ضمن الدوري.