أول تعليق من كيليان مبابي عن ناديه الجديد

تحدث الفرنسي كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، عن مستقبله وناديه الجديد لأول مرة.

وأعلن مبابي يوم الجمعه الماضي رحيله عن باريس سان جيرمان.

واستلم مبابي جائزة لاعب الموسم في الدوري الفرنسي في حفل ضخم.

وعن ناديه الجديد قال مبابي: "الجزء القادم في مسيرتي سيكون مثيرا، سوف اكتشف أشياء من شأنها أن تجعلني سعيدا للغاية".

وتابع :"أغادر برأس موفوع، لم أفوت شيء".

وبسؤاله عن ريال مدريد رد مبابي: "‏‏كل شيء له وقته الخاص، في الوقت الحالي، سأترك باريس سان جيرمان أما بالنسبة للبقية، ربما الآن ليس الوقت المناسب".

وعن المشاركة في أولمبياد باريس قال :"الجميع يعرف الوضع، القرار لا يعتمد علي، بغض النظر عما يحدث، سأكون سعيدًا".

وأتم :"سيكون اللعب في الألعاب الأولمبية في باريس بمثابة حلم ولكن الأمر لا يتوقف علي".

موقف طريف

ودخل مبابي، في نوبة ضحك بعد حديث زميله عثمان ديمبلي عن انتقاله إلى الدوري السعودي.

وخلال الحفل سأل المذيع، عثمان ديمبلي لاعب باريس سان جيرمان عن النادي الجديد لمبابي، فرد :"كما قال مارسيل ديساييه، السعودية".

كان أسطورة الكرة الفرنسية مارسيل ديساييه قد توقع انتقال مبابي إلى الدوري السعودي وليس ريال مدريد.

ومع إجابة ديمبلي على السؤال بهذه الطريقة دخل مبابي في نوبة ضحك.