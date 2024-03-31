مانشستر سيتي قد يدمر خطة ريال مدريد بشأن مبابي

وينتهي عقد مبابي مع باريس سان جيرمان نهاية الموسم الحالي، ويمكنه المغادرة في صفقة انتقال حر.

وتؤكد التقارير أن مبابي حسم اتفاقه بالفعل مع ريال مدريد، وكل شيء متفق عليه بين الطرفين، لكن تشير صحيفة "آس" الإسبانية إلى وجود عقبات فيما يتعلق بموعد تقديمه لاعبًا للفريق.

لكن صحيفة "سبورت" الكتالونية كشفت أن إدارة باريس سان جيرمان لم تفقد الأمل في بقاء مبابي، حيث يعقدون الآمال على فريق مانشستر سيتي.

وأوضحت: "مانشستر سيتي قد يتسبب في تدمير خطة ريال مدريد للتعاقد مع مبابي، حال نجاح الفريق الإنجليزي في إقصائه من دوري أبطال أوروبا هذا الموسم".

وأضافت: "حال خروج ريال مدريد خالي الوفاض أوروبيًا، وتتويج باريس بلقب دوري أبطال أوروبا، سيتم إغراء مبابي بالبقاء، وهو ما قد يوافق عليه النجم الفرنسي".

وفي حالة هيمنة باريس سان جيرمان نهاية الموسم على جميع البطولات المحلية والقارية، قالت الصحيفة إنه سيكون من السهل إقناع مبابي بالاستمرار مع الفريق، خاصة بعد وعد باريس سان جيرمان مبابي بمشروع ناجح".

وقدم لويس إنريكي فريقا يمكنه الطموح لتحقيق البطولات، رغم أن الفريق اصطدم ببرشلونة في ربع نهائي دوري الأبطال، حيث هناك قلق بشأن تمكن الفريق الإسباني من تحقيق المفاجأة والفوز عليهم.