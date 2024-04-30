"يرغب في الرحيل".. عرض ألماني لنجم الأهلي المصري

وقال الإعلامي محمد الليثي، إن عبد المنعم تلقى عرضاً جاداً من أحد الأندية الكبرى في الدوري الألماني، بجانب عروض أخرى من إسبانيا وفرنسا.

ويرغب عبد المنعم في الرحيل لخوض تجربة الاحتراف الخارجي الموسم المقبل، وأخطر اللاعب مسؤولي الأهلي بهذه الرغبة.

وأكد اللاعب رغبته في خوض تجربة الاحتراف الخارجي وهو في سن مُبكرة، من أجل تحقيق نجاح في هذه التجربة، وذلك على غرار النجم المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول الإنجليزي.