"يرغب في الرحيل".. عرض ألماني لنجم الأهلي المصري
كشفت تقارير إعلامية مصرية، عن تلقي محمد عبد المنعم مدافع النادي الأهلي عدة عروض أوروبية خلال الفترة الماضية للرحيل عن الفريق الأحمر، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وقال الإعلامي محمد الليثي، إن عبد المنعم تلقى عرضاً جاداً من أحد الأندية الكبرى في الدوري الألماني، بجانب عروض أخرى من إسبانيا وفرنسا.
ويرغب عبد المنعم في الرحيل لخوض تجربة الاحتراف الخارجي الموسم المقبل، وأخطر اللاعب مسؤولي الأهلي بهذه الرغبة.
وأكد اللاعب رغبته في خوض تجربة الاحتراف الخارجي وهو في سن مُبكرة، من أجل تحقيق نجاح في هذه التجربة، وذلك على غرار النجم المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول الإنجليزي.
وينتهي عقد محمد عبد المنعم مع الأهلي في صيف 2025، ويرغب الأهلي في تمديد عقد اللاعب كشرط لتعديله، لكن اللاعب يرفض تلك الفكرة ويتمسك بتعديل العقد دون تمديده مع التمسك بمطالبه المالية.
وعاد محمد عبدالمنعم إلى الأهلي بعد تألقه مع منتخب مصر بقيادة كارلوس كيروش في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2021؛ إذ كان معارا وقتها إلى نادي فيتوشر.
وتردد اسم عبدالمنعم للانتقال إلى أندية فرنسية وقطرية خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، لكن الأهلي رفض النظر في مسألة رحيله باعتباره عنصرا لا غنى عنه.
وارتبط اسم الأهلي أخيرا بالتعاقد مع إياد العسقلاني لاعب روستوف الروسي، وتردد أن الأمر ربما يكون تمهيدا لرحيل عبدالمنعم نهاية الموسم الجاري.