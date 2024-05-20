الزمالك يعلن تشخيص إصابة أحمد حمدي

وغادر حمدي مباراة نهضة بركان بعد مرور 41 دقيقة متأثرًا بإصابة قوية بعد 18 دقيقة فقط من تسجيل هدف فوز الزمالك في مرمى نهضة بركان.

وقال عبدالواحد السيد في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز" إن الفحوصات التي أجراها حمدي أثبتت إصابته بقطع في الرباط الصليبي.

وأضاف: "اللاعب سيخضع لفحوصات أخرى للتأكد من إصابته خلال الساعات القليلة المقبلة".

واختتم: "أحمد حمدي لديه ثبات انفعالي وراضٍ بقضاء الله ومصابه، ولا يوجد لديه أي أزمه نهائيًّا".