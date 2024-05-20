الزمالك يعلن تشخيص إصابة أحمد حمدي
كشف عبدالواحد السيد مدير الكرة بنادي الزمالك، عن طبيعة إصابة أحمد حمدي، نجم وسط الفريق، والتي تعرَّض لها خلال مباراة فريقه أمس الأحد، أمام نهضة البركان بنهائي الكونفدرالية الأفريقية.
وغادر حمدي مباراة نهضة بركان بعد مرور 41 دقيقة متأثرًا بإصابة قوية بعد 18 دقيقة فقط من تسجيل هدف فوز الزمالك في مرمى نهضة بركان.
وقال عبدالواحد السيد في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز" إن الفحوصات التي أجراها حمدي أثبتت إصابته بقطع في الرباط الصليبي.
وأضاف: "اللاعب سيخضع لفحوصات أخرى للتأكد من إصابته خلال الساعات القليلة المقبلة".
واختتم: "أحمد حمدي لديه ثبات انفعالي وراضٍ بقضاء الله ومصابه، ولا يوجد لديه أي أزمه نهائيًّا".
يذكر أن أحمد حمدي انضم للزمالك في شهر يناير الماضي في صفقة انتقال حر عقب نهاية عقده مع مونتريال الكندي، وكان سببًا في تتويج الزمالك بلقب الكونفدرالية الأفريقية.
وفاز الزمالك بلقب كأس الكونفدرالية للمرة الثانية في تاريخه بعد التتويج بنسخة موسم 2018 – 2019.
وحقق الفريق الأبيض لقب الكونفدرالية مرتين في تاريخه، وكانا على حساب نهضة بركان المغربي في 2019 و2024.