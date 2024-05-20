صدمة لنادي الزمالك بعد ساعات من التتويج بالكونفدرالية
اتخذ الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قرارًا جديدًا بإيقاف القيد عن نادي الزمالك لمدة 3 فترات مقبلة، بخلاف الإيقاف السابق بسبب قضيه اللاعب المغربي خالد بوطيب، والذي صدر يوم الـ24 من أبريل الماضي.
وأدرج "فيفا"، اسم نادي الزمالك في قائمة الأندية الموقع عليها عقوبات بإيقاف القيد، إذ يقوم فيفا بتحديث البوابة الخاصة بقضايا الأندية يوم الاثنين من كل أسبوع.
وذكرت تقارير صحفية مصرية، أن إيقاف قيد الزمالك هذه المرة جاء بسبب مستحقات متأخرة لمدربه السابق روي أجواش.
وكان روي أجواش تقدَّم بشكوى ضد نادي الزمالك، إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم، بسبب عدم حصوله على باقي مستحقاته المتأخرة.
وعمل أجواش مدربًا لنادي الزمالك، ضمن الجهاز الفني لجسوالدو فيريرا المدير الفني السابق للفريق الأبيض.
وكان فيريرا رحل عن تدريب نادي الزمالك في شهر مارس 2023.
وتأتي هذه الأنباء بمنزلة الصدمة للفريق الأبيض، الذي توج بالأمس بلقب كأس الكونفدرالية الأفريقية على حساب نهضة بركان المغربي، في المباراة التي أقيمت على استاد القاهرة الدولي.
حيث انتصر الزمالك بمباراة الإياب بهدف دون رد، ومجموع المباراتين 2-2، مستفيدًا بالهدف الذي سجله سيف الدين الجزيري خارج الأرض.
وحقق الفريق الأبيض لقب الكونفدرالية مرتين في تاريخه، وكانا على حساب نهضة بركان المغربي في 2019 و2024.