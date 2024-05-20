صدمة لنادي الزمالك بعد ساعات من التتويج بالكونفدرالية

اتخذ الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قرارًا جديدًا بإيقاف القيد عن نادي الزمالك لمدة 3 فترات مقبلة، بخلاف الإيقاف السابق بسبب قضيه اللاعب المغربي خالد بوطيب، والذي صدر يوم الـ24 من أبريل الماضي.

وأدرج "فيفا"، اسم نادي الزمالك في قائمة الأندية الموقع عليها عقوبات بإيقاف القيد، إذ يقوم فيفا بتحديث البوابة الخاصة بقضايا الأندية يوم الاثنين من كل أسبوع.

وذكرت تقارير صحفية مصرية، أن إيقاف قيد الزمالك هذه المرة جاء بسبب مستحقات متأخرة لمدربه السابق روي أجواش.

وكان روي أجواش تقدَّم بشكوى ضد نادي الزمالك، إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم، بسبب عدم حصوله على باقي مستحقاته المتأخرة.